ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود المؤسسة الأمنية في تقديم أفضل الخدمات للجمهور مع السرعة في الإنجاز، تستقبل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر المواطنين المقيدين في قيد انتخابات المجلس البلدي 2022 الذين تعرضت وثيقة جنسيتهم للتلف أو الفقد وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركتهم بالتصويت في انتخابات المجلس البلدي المقررة السبت 21 الجاري.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة الضجيج تستقبل المواطنين من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا.