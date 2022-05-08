الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة فوز حفل تدشين ساعة العد التنازلي لكأس العالم قطر 2022، والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، بالميدالية الذهبية عن فئة الاحتفالات في ملتقى مونرو الدولي بسويسرا.



وكان كورنيش الدوحة قد شهد نوفمبر الماضي، حفل الكشف عن إزاحة الستار عن «ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022» والذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وذلك قبل نحو عام بالتمام والكمال على التظاهرة الكبرى.



يشار إلى أن تصميم الساعة مستوحى من شعار «كأس العالم FIFA قطر 2022».



هذا، ويدرس الاتحاد القطري لكرة القدم فكرة الاستعانة بخدمات صانع ألعاب فريق الدحيل القطري إدميلسون جونيور، في صفوف منتخب قطر قبيل المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2022. وهناك اتجاه لدى الاتحاد القطري في تجنيس اللاعب إدميلسون الذي لديه الجنسية البلجيكية إلى جانب البرازيلية حتى يتمكن من تمثيل العنابي في كأس العالم القادمة.



وكان اللاعب إدميلسون انضم لصفوف الدحيل صيف 2018 قادما من صفوف ستاندرد لييج البلجيكي، وقد تألق اللاعب مع الفريق وقاده لتحقيق العديد من البطولات المحلية.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن اللاعب تلقى عدة عروض احترافية مؤخرا خلال الفترة الأخيرة للعودة مجددا إلى الدوريات الأوروبية، وذلك بعد تألقه الأخير في دوري أبطال آسيا.