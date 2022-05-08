القاهرة - سامي عبدالفتاح



شهد «ديربي» القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، مفاجأة كبيرة في ختام الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري وذلك بفوز الإسماعيلي 3-2، مع القيادة الأولى للمدرب حمزة الجمل، رغم تقدم المصري في الشوط الأول وتعادل الفريقين مرتين خلال المباراة، إلا أن الإسماعيلي خطف الفوز قبل نهاية اللقاء، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة تقدم بها إلى المركز الـ 16 فيما تجمد رصيد المصري بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني عند 19 نقطة في المركز الـ 11 وله مباراة مؤجلة مع البنك الأهلي.



وبذلك، تلقى المصري هزيمته الثالثة على التوالي بالدوري منذ فوزه على الأهلي في 9 أبريل الماضي.



وتأتي نتيجة هذا الديربي، بعد الاضطربات التي حدثت في النادي المصري بإيقاف بعض لاعبي الفريق وفسخ عقد قائده أحمد شديد قناوي بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين، كما أعلن المدرب التونسي معين الشعباني عدم استمراره في تدريب الفريق.



وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، اقتنص بيراميدز فوزا مثيرا على أمام مضيفه سموحة بنتيجة (2-0)، إذ تقدم بيراميدز بهدف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 9 فيما سجل أسامة جلال الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58، وأضاع مروان حمدي ضربة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة 84، بعدما تصدى حارس المرمى شريف إكرامي للكرة.



وحصد بيراميدز فوزه الثاني بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس ليرفع رصيده إلى 35 نقطة متقدما إلى المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الزمالك المتصدر بفارق 6 نقاط، ويتبقى لبيراميدز مباراة مؤجلة ضد فيوتشر، فيما خاض سموحة أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد عبدالحميد بسيوني عوضا لأحمد سامي الذي انتقل لتدريب سيراميكا وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الخامس.



إلى ذلك، أعلنت رابطة الأندية ترشيح الفرق للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم الجديد، بناء على نتائج مباريات الدور الأول، حال تمسك الاتحاد الأفريقي بترشيح الفرق قبل يوم 30 يونيو المقبل وعدم الانتظار لنهاية الدوري المصري.