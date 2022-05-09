القاهرة - سامي عبدالفتاح



قطع كل من الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين والوداد البيضاوي المغربي شوطا كبيرا نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أكرم الأول وفادة ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة على ملعب السلام، فيما عاد الثاني بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 في العاصمة لواندا في ذهاب نصف النهائي، علما أن الفريقين بلغا نهائي 2017 حينها حسم الفريق المغربي اللقب بعد تعادلهما ذهابا في القاهرة 1-1 ثم الفوز إيابا في الدار البيضاء بهدف وليد الكرتي.



ففي القاهرة، حقق الأهلي انتصارا مريحا جدا ليسهل مهمته قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في الجزائر، اذ يسعى «نادي القرن» لأن يصبح أول فريق يتوج باللقب في 3 نسخ متتالية وتعزيز الرقم القياسي بعدد الألقاب بعد أن توج 10 مرات سابقا.



سجل رباعية الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو (30 و90) وطاهر محمد طاهر (54)، والبديل محمد شريف (72)، علما ان وفاق سطيف لعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة (35) عقب طرد لاعبه أمير قراوي بالبطاقة الحمراء المباشرة للخشونة المتعمدة مع حسين الشحات.



ووجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رسالة للجماهير بعد الفوز: «نقدر غضبكم ونعلم أننا مقصرون ولكن لا أعذار»، مضيفا: «قدمنا مباراة جيدة، ونعرف قيمة بطولة أفريقيا ونريد إنجازا لأنفسنا بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي وإسعاد جماهيرنا التي تساندنا».



وأضاف: «تأثرنا بضغط المباريات في الفترة الماضية، واليوم لعبنا بعد 5 أيام، لذا رأينا الأداء والروح»، مضيفا: «لم نحسم التأهل بعد. تتبقى 90 دقيقة في الجزائر، لقد حالفنا التوفيق وتأثروا بالطرد، سنحتفل ونركز على أنفسنا ونريد نتيجة إيجابية في الجزائر».