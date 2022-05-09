الرياض - خالد المصيبيح



قلص الهلال الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 9 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال سيلعبها غدا مع الاتفاق في الدمام.



وكان الهلال قد كسب مستضيفه ضمك 4-2 ليصل إلى النقطة 52 فيما بقي ضمك خامس الترتيب على نقاطه السابقة 42، واستفاد الهلال من تعادل الاتحاد المتصدر مع الفتح في الاحساء 4-4 بعد مباراة شهدت تقلبات في نتيجتها حتى انتهت بالتعادل، فيما تقدم النصر إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني بعد أن كسب النصر مواجهته مع الشباب برباعية مقابل هدفين ورفع الفارق عن الشباب الرابع إلى 4 نقاط.



إلا أن الأبرز في الدوري السعودي هذا الموسم هو احتدام المنافسة على تفادي الهبوط للدرجة الأولى، حيث تتنافس 8 فرق على الهروب من ذلك يأتي بينها فرق عريقة لها باع طويل في تاريخ الدوري السعودي كالأهلي والاتفاق كذلك من تأهل لنهائي كأس الملك الفيحاء وتشمل القائمة بقية الفرق كالتعاون والرائد والفتح والفيصلي والباطن فيما يحتاج الحزم إلى معجزة من أجل البقاء على الرغم من فوزه في اللقاء الأخير على الفيحاء، لذلك ستكون لقاءات الجولات الأربع الأخيرة مثيرة وحاسمة ستبحث فيها جميع الفرق عن طوق النجاة من اجل البقاء.



من جانب آخر، طالب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي بضرورة مخاطبة منتخب أوروبي لإجراء لقاء إعدادي قبل نهائيات كاس العالم إضافة إلى اللقاءات التي تم اعتمادها مع منتخبات كولومبيا والإكوادور وفنزويلا اعتبارا من 30 من مايو الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل.



يذكر أن مجموعة المنتخب السعودي في النهائيات قد ضمت معه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وپولندا.