بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية إثر إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في شبه جزيرة سيناء شمالي البلاد، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية إثر إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في شبه جزيرة سيناء شمالي البلاد، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.



وأكدت الوزارة في بيان صحافي تضامن الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب. وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.