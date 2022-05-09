حذرت وزارة الخارجية في بيان لها من تداعيات تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية في بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل وتهجير 4000 مواطن فلسطيني عن قراهم ومنازلهم.



وأوضحت الوزارة أن هذه الخطط الاستيطانية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرار 2334، تشكل تقويضا لأسس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بإلزام سلطات الاحتلال بالكف عن تنفيذ المشاريع الاستطانية والالتزام باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه وممتلكاته.



وأكدت الوزارة في ختام بيانها على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.