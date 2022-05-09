استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في ديوان عام محافظة الأحمدي أمس مسؤولي ومنتسبي المحافظة وعموم الأجهزة الخدمية والفنية والإدارية الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة والتطوعية العاملة والاهالي ورواد ديوان المحافظة.



وفي أجواء مفعمة بالمحبة والفرحة، تبادل المحافظ التهاني والتبريكات بعد عطلة العيد السعيد، معربا عن الشكر والامتنان لله تعالى على انحسار جائحة كورونا بفضل منه سبحانه وبجهود جبارة لمؤسسات الدولة كافة.



وجدد التهاني بالعيد السعيد للجميع، متمنيا أن يعيده المولى سبحانه على الكويت الحبيبة وقيادتها الرشيدة وأهلها والمقيمين على ثراها الطيب والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.