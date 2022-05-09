نفذ القطاع النسائي في جمعية النجاة الخيرية أنشطة مميزة خلال شهر رمضان المبارك، وساهم في مشاريع إنسانية ودعوية داخل الكويت وخارجها. وقالت رئيسة القطاع وضحة البليس: فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة داخل الكويت قمنا بتوزيع السلال الرمضانية على الأسر المحتاجة، وكذلك توفير 1000 كرتون من التمر، كما قمنا بتوزيع نقصة رمضان، ومساعدات للعمال المرضى في مخيم كبد الطبي. وأضافت: شاركنا في حملات جمعية النجاة، ومنها «فرحتهم تسوى»، و«أبشروا بالخير»، وكفالة الأيتام، وفي مشاريع خارج الكويت منها عمليات العيون، وكفالة 66 يتيما بألبانيا، وترميم بيوت الفقراء ومساعدة كبار السن باليمن، وتكريم حفظة القرآن في ألبانيا، ومساعدة المرضى في مصر، وتوزيع 959 سلة رمضانية في عدد من الدول.