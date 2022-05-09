موظفو العدل والأوقاف والأشغال والصحة والإعلام والتجارة والكهرباء والماء والمواصلات والشؤون والمعاقين والسكنية والمعلومات المدنية التزموا بالبصمة والدوام كامل

فريق العمل:

بشرى شعبان - أسامة أبوالسعود - دارين العلي

حنان عبدالمعبود - آلاء خليفة - عاطف رمضان

ثامر السليم - عادل الشنان - عبدالعزيز الفضلي

تصوير: قاسم باشا - احمد علي - ريليش كومار



انتظم العمل أمس في جميع الوزارات والجهات الحكومية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وانقضاء عطلة عيد الفطر السعيد، حيث شهدت شوارع الكويت ازدحاما كبيرا خصوصا في ساعات الصباح تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم وإقبال المراجعين لإنجاز معاملاتهم، لاسيما بعد فترة عطلة طويلة نسبيا، إضافة إلى الالتزام بساعات الدوام الاعتيادية من حيث بدء وانتهاء العمل وكذلك تطبيق نظام البصمة بشكل كامل وعلى الجميع، وللوقوف على نسب الدوام وإقبال المراجعين قام فريق «الأنباء» بمتابعة حالة الدوام في معظم الجهات والوزارات، وفيما يلي التفاصيل:



بكل همة ونشاط عاد طلبة المدارس وأهل الميدان التربوي إلى مدارسهم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد ليستكملوا ما تبقى من دروس في الفصل الدراسي الثاني، وكعادتهم كان أهل الميدان التربوي في المقدمة، حيث استقبلت الإدارات المدرسية الطلبة وشجعتهم على الالتزام بالدوام من خلال الأغاني والأناشيد الوطنية والفقرات التربوية وكان ذلك واضحا في مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية للبنات بقيادة مديرتها المتميزة هيلاء التنيب، حيث أقامت حفل استقبال لطالباتها بعنوان فرحة العيد مع إفطار مما زاد البهجة والسرور في نفوس الطالبات والمعلمات.



وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» عن ان بعض الإدارات المدرسية وبسبب النقص الكبير في عدد العمالة قامت بالاستعانة بعمالة وخدم من خارج الشركات المتعاقدة معها وزارة التربية لسد النقص، مشيرة إلى ان المدارس بحاجة الى تنظيف الأتربة التي امتلأت فيها الساحات المدرسية بسبب موجة الغبار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.



وأضافت المصادر ان بعض المدارس بدأت بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للمواد خارج الجدول، لافتة إلى انه تم ذلك بالتنسيق مع التوجيه المختص.



«الأشغال»



كذلك حرص الموظفون والموظفات في وزارة الأشغال العامة على التوجه إلى دواماتهم والحضور عند أجهزة بصمة الحضور منذ الساعات الأولى من صباح الأحد 8 الجاري، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال مدير مركز نظم المعلومات والمتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح في تصريح لـ «الأنباء»: ان الموظفين والموظفات داوموا في مكاتبهم، مؤكدا حرص الموظفين في مختلف القطاعات في الوزارة على التواجد في أماكن عملهم سواء داخل الوزارة او خارجها في مواقع العمل والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة.



«العدل» و«الأوقاف»



كما انتظم الدوام في وزارتي العدل والأوقاف منذ الصباح الباكر في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد، وفتحت بصمة الدوام في موعدها المحدد، حيث التزم الموظفون بتوقيع الحضور بالبصمة وانصرفوا الى أعمالهم كل في موقعه فورا.



وشهدت المحاكم أيضا حضورا مكثفا منذ الصباح الباكر من موظفي وزارة العدل لاستقبال المراجعين وأصحاب القضايا المختلفة.



كما التزم موظفو وزارة الأوقاف بالدوام منذ ساعات الصباح الأولى ولم تشهد حالات الغياب إلا الإعفاءات المحددة وفق القانون.



«الشؤون»



وكان أمس يوما مختلفا عما قبله وبعد الانتظام الفعلي لعودة العمل في مجمع الوزارات، شهدت مداخل المجمع ازدحاما افتقدته منذ ما يزيد على سنتين، مواقف امتلأت بالسيارات، وها هي الممرات تعود إليها الحياة والموظفون يتبادلون التهاني والتبريكات بالعيد.



وفق مصدر خاص في وزارة الشؤون اكد انه لم يسجل أي حالة غياب من الموظفين غير مبرر، الجميع ملتزم باستثناء من لديهم إجازات دورية أو مرضية، كما شهدت بعض الإدارات حركة مراجعة كثيفة، لاسيما الإدارات الخدماتية والجميع لسان حالهم يقول «الحمد لله».



ذوي الإعاقة



ولم يختلف الوضع في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن وزارة الشؤون لناحية الالتزام بالدوام إلا من لديهم إذن رسمي بإجازة دورية أو مرضية او طارئة وفقا لمصدر خاص، حيث عادت قاعات المراجعة إلى ازدحامها السابق وامتلأت المقاعد بالمراجعين، كما أقفلت الأماكن بالمواقف في مشهد عاد بنا إلى ما قبل جائحة «كورونا».



القوى العاملة



والمشهد نفسه يتكرر في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث أكد مصدر في الهيئة ان نسبة الدوام تخطت الـ 95‎% والـ 50% إجازات رسمية، مشيرا إلى انه في حال وجود اي حالة غياب من دون مبرر قانوني تطبق إجراءات ديوان الخدمة المدنية على الموظف المتغيب.



«الإعلام»



بدورهم حرص موظفو وزارة الإعلام على التواجد في مكاتبهم منذ الساعات الأولى من صباح الأحد عقب إجازة العيد. وانتظم الموظفون أمام أجهزة بصمة الحضور لبدء العمل والالتزام بالدوامات.



ولم يختلف الوضع في المقرات التابعة للوزارة، حيث التحق الموظفون كذلك في أعمالهم في مختلف القطاعات.



«التجارة»



وأيضا حرص الموظفون في وزارة التجارة والصناعة على التواجد في مكاتبهم عقب إجازة العيد، حيث توافد الموظفون على أجهزة بصمة الحضور منذ بداية الدوام.



وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان ما شهدته الوزارة من تطور تكنولوجي خلال الفترة الأخيرة نتج عنه تراجع أعداد المراجعين في مقر الوزارة، وذلك لأن معظم المراجعين أصبحوا ينفذون خدماتهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد لوحظ انتظام العمل في الوزارة وفي المراكز الخارجية التابعة لها.



«الكهرباء والماء»



وعادت عجلة العمل في وزارة الكهرباء والماء الى طبيعتها بعد إجازة العيد، حيث حضر الموظفون بنسبة تفوق الـ 90% إلى أعمالهم ومكاتبهم.



وقالت مصادر في الوزارة ان جميع الموظفين كانوا على رأس عملهم إلا من كانت لديهم إجازات رسمية سواء مرضية أو دورية.



وأوضحت ان هناك عددا من المراجعين الذين تواجدوا أيضا في الوزارة مع انطلاق عجلة العمل على الرغم من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، إلا ان هناك من يفضل التواجد بشكل شخصي لإنهاء معاملاته، موضحة ان خدمات الوزارة الإلكترونية والتي تبلغ حوالي 40 خدمة على مختلف المنصات الرسمية للدولة تعمل بكامل كفاءتها ومن دون عوائق لتوفير الخدمة للعـمـــلاء في مختلف المجالات.



«الصحة»



من جانبه، أكد مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة التفتيش في وزارة الصحة نجيب العوضي أن نسبة الحضور للعاملين في وزارة الصحة باليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر بلغت نحو 95%، لافتا إلى أن 5% من العاملين الذين لم يداوموا، فلديهم إما إجازات دورية أو مرضيات أو أذونات.



وقال العوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن مبنى ديوان عامة الوزارة يعد الأقوى والأشد في الحضور والانصراف للعاملين، حيث لدينا حاسوب من النوع الحديث بنظام قوي، كما أن لدينا إحصائيات مرصودة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، ونقوم شهريا بتحويل المتغيبين من دون إجازات أو أسباب مبررة للتغيب وعدم إحضار عذر بالتغيب إلى الخصم مباشرة، لافتا إلى أنه في حال التكرار يتم التحويل إلى التحقيق.



وأضاف: نحن نتبع قانون الخدمة المدنية بحذافيره وكل فقراته، ولهذا بعد 105 دقائق والتي تعد من حق كل موظف، فإننا نبدأ الخصم مباشرة عدا من لديهم أسباب ممن لديهم إجازات أو مرضيات لم تعتمد بعد، مشيرا إلى أن كل الإدارات بالوزارة تطلب سنويا إحصائية وحصرا سنويا للعاملين بكل الإدارات من أجل التقييم السنوي، حيث إن 30% من تقييم الموظف يكون على أساس الحضور والانصراف والبصمة.



وكشف العوضي لـ «الأنباء» أنه تم الانتهاء من المناقصة الخاصة بأجهزة البصمة الجديدة وهي من أحدث أنواع أجهزة البصمة الخاصة بالعين والوجه، موضحا أنه سيتم في القريب تطبيق اعتماد الأجهزة الجديدة والتي ستكون على 3 مراحل، الأولى منها بديوان عام الوزارة، ومن ثم الإدارات المركزية والثالثة بالمناطق الصحية، مؤكدا أنه تم إعداد أماكن أجهزة البصمة الجديدة وتوزيع «كروكي» لها.



«الحرم الجامعي»



وشهد الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية اختناقات مرورية في بداية اليوم عند الإشارات الضوئية المؤدية للجامعة في بداية اليوم الدراسي.



واستأنفت الكليات دوام طلبتها وأساتذتها وإدارييها بشكل اعتيادي وواصلت القاعات احتضان طلبتها مع بعض الاختبارات الفصلية قبل نهاية العام الدراسي الحالي وبدأ الفصل الصيفي نهاية الشهر المقبل.



«السكنية»



باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعمالها عقب إجازة عيد الفطر بنسبة عمل للموظفين لا تقل عن 99‎% وقد شهدت المؤسسة ازدحاما شديدا من قبل المراجعين خاصة في إدارة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة الرئيسي في منطقة جنوب السرة.



وأعلنت المؤسسة في حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان مواعيد عمل استقبال المراجعين تبدأ من الساعة 8.30 صباحا وتنتهي عند الساعة 12.30 ظهرا، كما أعلنت المؤسسة عن أن مواعيد التقديم على شهادات «لمن يهمه الأمر» عبر تطبيق «سهل» الحكومي لعدد 10 آلاف و965 قسيمة في مشروع مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي تكون وفق جدول زمني محدد لكل ضاحية على حدة، حيث إنه جار توزيع الضاحية N7 في مدينة المطلاع منذ تاريخ 26 أبريل الماضي وستليها قسائم خيطان الجنوبي 26 الجاري ويعقبها استئناف مشروع مدينة المطلاع بالنسبة للضاحية N12 بتاريخ 9 يونيو والضاحية N5 بتاريخ 4 يوليو.



بنك الائتمان



من جهة أخرى، أعلن بنك الائتمان الكويتي استئناف أعماله لاستقبال طلبات المراجعين بموجب مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى» صباحا من الساعة 8 حتى الساعة 1.30 ظهرا، ومساء من الساعة 4 حتى الساعة 8 في مراكز الخدمات المتكاملة (برج التحرير، الجهراء مول، مقسم حليب الشيوخ، مقسم جابر العلي).



«المواصلات»



بدورها، استأنفت وزارة المواصلات أعمالها واستقبلت المراجعين بكل قطاعاتها منذ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1.30 دقيقة بعد الظهر بكامل طاقتها الاستيعابية علما ان فرق الطوارئ التابعة لها كانت تعمل خلال فترة الإجازة، كما ان بعض قطاعاتها الحيوية ومنها النقل البحري لم تتوقف أعمالها لما للقطاع من دور مهم بالنسبة لوسائل النقل البحرية وعملها خلال فترة إجازة عيد الفطر.



المعلومات المدنية



كذلك شهدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية انتظاما في عمل موظفيها والتزاما بتطبيق البصمة والإقبال على العمل في المواعيد المحددة سواء في المبنى الرئيسي أو المراكز التابعة لها، حيث حرص الموظفون على إنجاز معاملات المراجعين الذين توافدوا بكثافة بعد انتهاء إجازة العيد والعودة للعمل.