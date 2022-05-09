القاهرة - خديجة حمودة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه الرئيس السيسي بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله. وأشاد الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وفي سياق آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة. ويعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والسياحـــة والتخطيـط والثقافة والتعاون الدولي والمالية والتنمية المحلية والطيران المدني والإسكان ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.