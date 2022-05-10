بداح العنزي



انتهى رأي إدارة «الفتوى والتشريع» الى ان المسمى الصحيح لرئيس الجهاز التنفيذي هو مدير عام البلدية، جاء ذلك في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه. وطالب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعميم على جميع الوحدات الإدارية بهذا المسمى الصحيح.



وتضمن الكتاب: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحيث وردت عدة مراسلات من الأمين العام للمجلس البلدي بمخاطبة مدير عام البلدية بمسمى مدير عام الجهاز التنفيذي، وحيث ان المسمى الأخير يخالف ما استقرت عليه إدارة الفتوى والتشريع إفتاء في مراسلاتها بأن المسمى الصحيح المعتمد في قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 هو «مدير عام البلدية».



وجاء رأي إدارة الفتوى والتشريع على سند من استقراء نصوص قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016، حيث نصت المادة 24 منه (...ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية او من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه...) والمادة 42 الخاصة بغلق المحل او المنشأة، حيث ورد فيها (يجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل او المنشأة...) والمادة 44 المتعلقة بالضبطية القضائية، حيث ورد فيها (...ولهم إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص او ما في حكمه تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية او من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن...).



كما جاء تأكيدا لرأي إدارة الفتوى والتشريع ما ورد بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ 16/1/2022 المتضمن استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2/2022 المنعقد بتاريخ 10/1/2022 فحوى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المتضمن رأي إدارة الفتوى والتشريع بعد دراستها للاستفسار المقدم من المجلس البلدي فيما يخص المسمى القانوني الصحيح للمدير العام هل هو مدير عام البلدية أم مدير عام الجهاز التنفيذي والذي انتهت برأيها أن المسمى الصحيح للمدير العام الذي يرأس الجهاز التنفيذي هو «مدير عام البلدية».



وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم 53 بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي المتخذ في اجتماعه رقم 5/2021 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 26/7/2021.



وحيث ان مؤدى ما تقدم ولازمه فإن المسمى الصحيح لمخاطبة الجهاز التنفيذي هو مدير عام البلدية. ومن منطلق الحرص على استقرار المراكز القانونية، حيث ان كل الدعاوى المنظورة حاليا أمام القضاء بكل درجاته يتم اختصام مدير عام البلدية بصفته كممثل عن البلدية أمام القضاء، وتنفيذ لأحكام قانون البلدية وما استقرت عليه إدارة الفتوى والتشريع إفتاء، وموافقة مجلس الوزراء بموجب المراسلات المشار إليها أعلاه.



لذا، يرجى التفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبا نحو تعميم ذلك على جميع الوحدات الإدارية للإحاطة والعمل بموجبه من أن المسمى الصحيح هو مدير عام البلدية.