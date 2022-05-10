

دعا مرشح الدائرة الخامسة في انتخابات المجلس البلدي ناصر الجدعان الى تفعيل دور المجلس البلدي في عمليات التطوير وتجميل المدن والجزر والطرق والشوارع والميادين. وقال الجدعان في تصريح صحافي إن عمليات التطوير لابد أن تشمل التوسع في الحدائق والتشجير ووضع النظم والضوابط المتعلقة بالإعلانات والتي من شأنها أن تسهم في تجميل البلاد وحفظ رونقها، مشيرا الى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات السكنية للمواطنين وتوفير الأراضي لإنهاء قائمة الانتظار الطويلة التي يعاني منها المواطنون للحصول على السكن مع الإسراع في إزالة العوائق التي تعترض الأراضي من أجل الاستفادة منها وتسليمها الى «الرعاية السكنية» لتوزيعها على المواطنين. ولفت إلى ضرورة العمل على إقرار مدن ترفيهية مميزة أسوة بالموجودة في الدول الكبرى، مؤكدا أن الكويت تمتلك الأدوات والأصول اللازمة لإقامة تلك المدن سواء أراض أو أموال، مشددا على أهمية إنشاء مدن رياضية متكاملة تضم أسواقا تجارية وأنشطة مختلفة من محلات ومطاعم ومقاه إضافة إلى وسائل الترفيه المتنوعة.