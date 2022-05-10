تنطلق فعاليات المؤتمر التاسع لوحدة السكر في مستشفى الأميري يوم 20 الجاري بمشاركة خليجية.



وقال رئيس الوحدة استشاري أمراض باطنية وسكر ورئيس المؤتمر د.عبدالنبي العطار لـ «كونا» أمس ان المؤتمر يتضمن محاضرات علمية حول أحدث مستجدات العلاج والتشخيص والوقاية من مرض السكري وأحدث طرق العلاج ومتابعة المرضى. وأضاف العطار ان المحاضرات التي تستمر يومين وتهدف الى رفع المستوى العلمي للأطباء في الكويت عن طريق مناقشة أحدث الدراسات المتخصصة في مجال علاج هذا المرض ومضاعفاته سيلقيها أطباء وباحثون بارزون من الكويت ودول الخليج، مبينا ان المؤتمر يستهدف الاختصاصيين وأطباء العائلة والممارسين العامين إضافة الى المهتمين من كل التخصصات.



وأشار إلى خطورة مرض السكري الذي بات من الأمراض شديدة الانتشار في العالم وخصوصا في الكويت، موضحا ان آخر إحصائيات فيدرالية لروابط السكر العالمية تشير إلى زيادة نسبة المرض أكثر من 20% حسب آخر إحصاءات (IDF) وهذا أمر مثير للقلق ويستدعي تضافر الجهود لمحاصرة انتشاره والحد من مضاعفاته. وقال ان مرض السكر من أهم أسباب الإصابة بالجلطات القلبية وانسداد الشرايين التاجية، وكذلك فإن فرصة تعرض مريض السكري للجلطات المخية تزداد بـ 4 أضعاف عن غير المصاب، مؤكدا أهمية نشر الوعي بخطورة المرض والكشف المبكر عنه لتفاديه والتقليل من مضاعفاته.