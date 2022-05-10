أعلنت وزارة الصحة ان الكويت شاركت في دراسة علمية ضمن تحالف عالمي وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية خلصت إلى أن دواء «ريمديسفيـــر» له نتائج إيجابية جديدة يمكن ملاحظتهــــا إذا تم تناوله في بداية الإصابة بـ «كورونا» حيث إنه لم يلاحظ هذا التأثير في المراحل المتقدمـــة من المرض.



وأوضحت الوزارة في بيان صحافي خصت به «كونا» أمس ان الدراسة التي تعرف باسم «تجربة التضامن السريريـــة لعلاجات كوفيد-19» ونشرت في مجلة «لانست» شملت أكثر من 14 ألف مريض حول العالم.



وذكرت أن الدراسة بينت حصائل استعمال أربعة أنواع من الأدوية المضادة للفيروسات شائعة الاستخدام ضد فيروس كورونا ونسبة خفضها للوفيات والحاجة إلى التنفس الصناعي ومدة الإقامة في المستشفى.



وأشارت إلى أن فريق الباحثين مــــن الكويـــت ضم كلا من د.المنذر الحساوي ود.عبدالله البدر ود.موضي الرومي ود.كيلي شراب ود.سلمان الصبــــاح.



يذكر أن هذا هو الجزء الثاني من المعلومات التي ينشرها التحالف العالمي بهدف التعاون لإيجاد علاج ناجع للمرض، إذ تم نشر الجزء الأول من المعلومات في فبراير 2021 ويحتمل دراسة المزيد من العقاقير استنادا إلى البيانات المسجلة.