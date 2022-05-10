طالب النائب د.عبدالله الطريجي بإنشاء مركز متقدم للإصابات والحوادث (trauma center)، بهدف تعزيز ودعم عمليات الإسعاف والعلاج الطبي والجراحي بالسرعة المطلوبة، والحد من الوفيات والمضاعفات التي تخلفها الحوادث المرورية، والاعتداءات بالسلاح الأبيض والأسلحة النارية وغيرها من الحوادث التي تتطلب تواجد كوادر الإسعاف فور حصول هذه الحوادث، فضلا عن الرغبة في تدارك إصابات الحرائق والتسمم بأنواعه وضحايا الجرعات الزائدة من تعاطي المخدرات.



وذكر الطريجي في اقتراح برغبة في هذا الشأن أن كثرة الحوادث المرورية التي تخلف وفيات وإعاقات شبه دائمة أحيانا، وانتشار جرائم العنف والاعتداء الجسدي بآلات حادة ونارية يتطلب من الجهات المعنية التدخل للحد منها، وذلك من خلال الوسائل التوعوية والأمنية والاجتماعية، إلا أن هذا الأمر المهم يتطلب أيضا ابتكار حلول وآليات جديدة للتعامل معها طبيا، أسوة بما هو معمول به في الكثير من دول العالم، ومنها إنشاء مركز التدخل الطبي والجراحي السريع، لاحتواء الإصابات المتزايدة التي تشكل عبئا على المستشفيات بوضعها الحالي، والحد من تفاقم الإصابات البسيطة إلى الشديدة أو الوفاة لا قدر الله.