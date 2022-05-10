حصل مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية على براءة اختراع ممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية، حول تصميم وتصنيع أغشية فلترة نانوية باستخدام اطر معدنية عضوية مبتكرة في مختبرات المركز ذات خصائص فريدة ومتميزة لمعالجة مياه البحر والمياه الجوفية، وقد سجلت براءة الاختراع بأسماء فريق البحث وهم: د.راجيشا كومار، د.منصور أحمد، د.جاروداشاري بهادراشاري، وجيبو توماس. وتمكن الباحثون في مركز أبحاث المياه بالمعهد من تطوير أغشية فلترة نانوية من خلال تصنيعها على هيئة أطر معدنية عضوية، وقد تم تنفيذ اختبارات معملية على هذه الأغشية المصنعة والمبتكرة بمختبرات المعهد، بغية تقديم الدليل العلمي على جدواها ومزاياها الفنية لمعالجة مياه الخليج العربي والمياه الجوفية في الكويت، وأظهرت النتائج المخبرية بتمتع الأغشية المبتكرة بمزايا عدة من أهمها قدرتها على فصل المواد العالقة والبكتيريا والفيروسات والعسارة الايونية من مياه البحر والمياه الجوفية، وقد بينت نتائج الاختبارات المعملية أن نسبة الإنتاج الكلي للمياه المعالجة من الأغشية المصنعة والمبتكرة في المعهد تصل إلى ضعف الإنتاج الكلي للمياه المعالجة من قبل أغشية فلترة نانوية متوافرة تجاريا عند ضغط تشغيلي 10 ضغط جوي.



كما بينت نتائج الاختبارات أن نسبة فصل العسارة الايونية بلغت 80%، بالإضافة إلى قدرتها في فصل عنصر البورون لتصل نسبة الفصل الى 30%، وعليه ستسهم هذه الأغشية المبتكرة في رفع جودة المياه العذبة، والتغلب على التحديات الفنية التي تواجهها محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية الحالية من خلال حماية معدات أنظمة التحلية من الانسدادات والترسبات الملحية والصدأ والتآكل، كما أنها ستسهم في رفع كفاءة محطات التحلية عبر زيادة العمر الافتراضي لمنظومة التحلية، إضافة إلى خفض ملموس في التكاليف التشغيلية، من خلال تجنب الصيانة غير المبرمجة والطارئة. ومن أهم عوائد هذا الاختراع هو المساهمة في تحقيق الأمن المائي واستدامة المياه العذبة مع تنويع مصادرها، والمحافظة على جودة المياه مع خفض الأعباء الاقتصادية لمواجهة تحديات شح الموارد الطبيعية للمياه العذبة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، سوف تسهم براءة الاختراع في تحقيق أهداف استراتيجية نحو تأسيس صناعات وطنية في الكويت، من خلال تقديم منتج وطني ذو جودة عالية لأغشية الفلترة النانوية، بحيث يتم تسويقها عالميا، مما سيحقق للكويت مكانة مرموقة بمصاف الدول الرائدة في مجال تسويق المنتجات العلمية والابتكارات التكنولوجية، كما أنها ستجلب موردا اقتصاديا جديدا يضاف إلى الدخل القومي للبلاد عبر الاستثمار في العقول البشرية.