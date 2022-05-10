

بـعث صاحب السمو الأمير الشيـخ نـواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخـيه خـادم الحرمين الشريفين الملك سلـمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه، حفظه الله، عن خالص التهنئة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة والتي تكللت بفضل الله عز وجل بالتوفيق، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيـه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة داعيا المولى القدير أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويمد في عمره ويحفظه بكريم عنايته.