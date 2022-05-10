«السرايات» من الفترات السيئة ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بوقت هبوبها ومن الأفضل عدم دخول البحر هذه الأيام



توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق استمرار الطقس المعتدل في الكويت خلال الأيام الـ 3 المقبلة، مشيرا الى انه سيبقى صافيا مشمسا حتى يوم الخميس، ومن المتوقع ان تتراوح الحرارة خلال فترة الظهيرة بين 40 و41 درجة مئوية مما يؤدي إلى تكون منخفض جوي في المنطقة يكون مركزه وسط شبه الجزيرة العربية وتحديدا إلى الغرب من منطقة الأحساء وتكون قوة المنخفض الجوي بين 1009 و1012 مليبار مما يؤدي إلى عودة الرياح الشمالية النشطة التي من المتوقع أن تتجاوز سرعتها أكثر 35 كم/ س وقد تتجاوز الرياح الشمالية في سرعتها وتكون على شكل هبات قوية في بعض الأحيان فتصل إلى 40 كم/ س.



وقال المرزوق: من المحتمل أن تكون الرياح محملة بالغبار والأتربة المتطايرة ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى مساء يوم الأحد 15 مايو أو صباح الاثنين 16 منه، حيث يعتدل الجو لعدة أيام.



وأضاف: فترة «السرايات» أو «غيوب نجم الثريا» أو «الكنة» من الفترات السيئة في الطقس ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بوقت هبوبها ولكن من المعروف أنها تهب في الفترات المسائية من هذه الأيام وسوف تستمر حتى طلوع نجم الثريا في بداية شهر يونيو أو يوليو، لافتا إلى ان «السرايات» فترة ذات رياح فجائية ونشطة تهب دون سابق إنذار ولذلك نقول طالما أن الفترة المناخية السائدة الآن هي فترة السرايات فمن المستحسن الابتعاد عن دخول البحر في هذه الأيام حتى وإن أكدت كل مؤشرات الطقس أن الجو سيبقى شبه صاف وتخف فيه حدة الغبار كثيرا، إلا أنها تبقى الفترة الخطيرة في حالات الطقس ويجب أخذ الحذر منها.



وتابع: نؤكد للحداقة أن تيارات البحر حاليا تيارات فساد صالحة للصيد وأنسب وقت للصيد من بعد الساعة 8:30 صباحا وسوف تتحول التيارات إلى تيارات الحمل غير الصالحة للصيد يوم الجمعة 13 مايو.