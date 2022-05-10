بيروت - داود رمال



مع اختتام مرحلة اقتراع للمغتربين في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية وكندا، عند الثامنة من صباح أمس بتوقيت بيروت، يكون لبنان قد أتم انتخابات المغتربين.



وشرح كل من مدير المغتربين في الوزارة هادي هاشم والأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، في مؤتمر صحافي موسع أمس مجريات انتخابات المغتربين، مؤكدين أن نسب الاقتراع في الخارج وصلت إلى 60%، لكن الأرقام النهائية تصدر عن لجان القيد في الخامس عشر من مايو.

ولفت شميطلي إلى أن «المرحلة الأولى في ​انتخابات المغتربين​ كانت مرحلة التسجيل للاقتراع في الخارج، والمرحلة الثانية هي عملية الاقتراع، أما المرحلة الثالثة فهي وصول الحقائب الديبلوماسية التي تحتوي صناديق الاقتراع إلى ​لبنان».



وركز على «أننا نحرص على تتبع مسار الصناديق، وتنتهي مهامنا لحظة تسليمها لوزارة الداخلية والبلديات​ وإيداعها في ​مصرف لبنان​»، متوجها بالشكر إلى «اللجنة التي أشرفت على الإنجاز الذي حصل، إلى وزارات الداخلية والاتصالات والطاقة، إلى طلاب ​الجامعة اللبنانية​ الذين عملوا معنا 24/24 ساعة، وكانوا المراقبين الأكثر حرصا وفاعلية وراقبوا كل الأقلام، إلى أعضاء السلك الديبلوماسي في الخارج. وشدد على ان المسؤوليات كانت كبيرة على عاتق الوزارة وانتخابات المغتربين تمت بنجاح.



من جهته، أكد هاشم أن «هذه أكبر عملية لوجستية في تاريخ لبنان الحديث ونحن مستمرون بالعمل لتأمين وصول الصناديق واستقبالها».

وأوضح أن «وزارة الخارجية عملت على معالجة الخروقات والأخطاء في وقتها مباشرة حفاظا على حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها، وهذا ما أشاد به الجميع وفي طليعتهم الأحزاب والاتحاد الأوروبي والهيئات الرقابية».



وعن إمكان تطمين المواطن لجهة عدم اللعب بالنتائج، قال هاشم: «من واجبنا القيام بأعلى المعايير للوصول الى أحسن نتيجة، ووزارة الخارجية وضعت إجراءات لعملية النقل، والصناديق المقفلة والمختومة سيتم وضعها في الحقائب الديبلوماسية التي ستقفل وتختم وهي مجهزة بأجهزة تعقب وستنقل من مراكز الاقتراع الى المطار، الى الطائرة، ثم الى مطار بيروت، حيث ستستقبلها اللجنة للتأكد من سلامتها والقيام بالمحاضر اللازمة».

وشكر قوى الأمن التي ترافق شاحنات DHL الى المصرف المركزي، مؤكدا ان قوى الأمن الداخلي تقوم بمهامها الأمنية ونحن نقوم بعملنا».

وأكد هاشم ان «الخروقات والشوائب التي شهدتها العملية الانتخابية عولجت فورا، ونحن بانتظار ورود المحاضر، وهي ستحال إلى القضاة وهم يقررون احتساب الأصوات من عدمها». وقال ان «بالإجمال المشاركة كانت جيدة والعملية الانتخابية في الخارج ناجحة».

وتابع: «وصل إلى لبنان صناديق 3 دول وسنتبلغ عند وصول الصناديق تباعا في الأيام المقبلة والكاميرات في الوزارة ستبقى مفتوحة حتى وصولها».