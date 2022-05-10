بيروت ـ أحمد منصور



اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أن كثرة اللوائح الانتخابية تدل على كثرة المرشحين للانتخابات في هذه الدورة، كما تدل على وجود المال عند أكثر المرشحين، لأن الانتخابات تحتاج الى نفقات كبيرة.



وأضاف الجوزو، في تصريح له أمس، أن كثرة اللوائح، خاصة في بيروت الثانية، جعلت الناس حيارى، لأن كل لائحة تضم شخصا من عائلة بيروتية معروفة، أي إن أبناء العائلة الواحدة سيتوزع ولاؤهم على أبناء العائلة، ما يضعف الصوت السني وغير السني، هذه الهجمة على ترشيح عدد كبير من الناس دلت على الفوضى الضاربة أطنابها، والتي جعلت التنافس شديدا على دخول المعركة، فهل هذا يدل على أهمية الديموقراطية، التي تسمح لأي إنسان بأن يخوض المعركة سواء كان أهلا للنيابة أم لا.



وتابع: الكل ينادي بالتغيير، حتى الذين كانوا السبب فيما وصل إليه لبنان من ضياع وما ألم به من مآس. التركيز كله على محاربة حزب الله وحلفائه، لأن الناس يشعرون بأن هناك ظاهرة خطيرة أصابت لبنان بمقتله، وهي ان فريقا من أبناء لبنان باع نفسه لدولة أجنبية، اسمها إيران، رسالتها نشر الفوضى في العالم العربي، وانتشار المظاهر العدوانية والأحقاد والمذهبية والطائفية بالمشروع الفارسي.. نعوذ بالله منه.



واعتبر أن الرجعية والطائفية واستباحة المحرمات كلها باسم الدين، عنوان كبير لحالة لبنان الكبير.. والدليل حزب الله.. الوجوه الكريهة، نفس الوجوه الكريهة التي تتغطى بالطائفية والعصبية هي التي تقود المعركة والدليل جبران باسيل.



وختم بالقول: رحم الله لبنان، لن يتقدم خطوة واحدة الى الأمام، ولن يخرج من دائرة تجار الطائفية والتعصب الأعمى. والله أعلم من سيأتي من الوجوه القديمة أو الحديثة الى البرلمان الجديد. والذي سيشدنا إلى الوراء أكثر فأكثر. ليؤكد أننا شعب فيه الكثير من مظاهر التخلف وادعاء الحداثة والتقدم.