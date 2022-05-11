القاهرة - سامي عبدالفتاح



وسط أجواء متوترة، يؤدي اليوم الأهلي مرانه الأول في العاصمة الجزائرية استعدادا لإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف السبت المقبل.



ورغم فوز الأهلي ذهابا 4-0 واقترابه بقوة من النهائي، إلا أن الأجواء المتوترة تأتي بسبب قرار الاتحاد الأفريقي الذي تمسك بإقامة المباراة النهائية في المغرب في 30 الجاري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، رغم اعتراض الأهلي والاتحاد المصري بسبب أن الطرف المتوقع لهذا النهائي هو الوداد المغربي الذي فاز ذهابا على مضيفه بيترو أتليتكو 3-1 ما يعني غياب العدالة من «الكاف» في هذا الملف.



وفي هذا الشأن، تحركت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب في عدة اتجاهات رياضية وديبلوماسية لتصحيح الموقف قبل ضياع الوقت.



من جانبها، أكدت مصادر رسمية في اتحاد الكرة المصري أن الاتحاد أرسل خطابين للاتحاد الأفريقي يؤكد فيهما رفض إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب حال صعود فريق مغربي للنهائي، كما أرسل خطابا ثالثا إلى «الكاف» يطلب فيه تعديل موعد لقاء مصر وغينيا المقرر 2 يونيو المقبل في أول جولات تصفيات أمم أفريقيا، لأنه يأتي بعد 48 ساعة من النهائي الأفريقي بسبب وجود عدد غير قليل من لاعبي الأهلي ما يصعب انضمامهم للمنتخب في هذا الوقت الضيق.



محلياً، تقام اليوم 3 مباريات في الجولة 18 من الدوري، حيث يستضيف المصري نظيره غزل المحلة، كما يقام «ديربي» الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة، فيما سيكون بيراميدز ضيفا على مصر المقاصة، بينما تأجلت مباراة الأهلي والإسماعيلي لسفر الأهلي إلى الجزائر.



وفي الجولة نفسها، فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كلمته على مواجهة طلائع الجيش وضيفه البنك الأهلي، وبذات النتيجة انتهى لقاء إيسترن كومباني مع المقاولون العرب فيما فاز فاركو على فيوتشر بهدف نظيف.