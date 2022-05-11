الدوحة - فريد عبدالباقي



تلقى مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم دعوة رسمية من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك لمشاركة العنابي في «خليجي 25» المزمع إقامته في مدينة البصرة العراقية بداية العام المقبل، وهي البطولة التي تأجلت كثيرا في ظل الظروف المتلاحقة التي اجتاحت العالم إثر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، إضافة إلى المنافسات القارية بإقامة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، بالإضافة إلى كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية (الدوحة) بنهاية العام الماضي.



كما أرسل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم دعوات رسمية إلى جميع الاتحادات الوطنية الكويت والسعودية وسلطنة عمان واليمن والبحرين والإمارات، بجانب مشاركة المنتخب العراقي بلد المستضيف في «خليجي 25».