رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) بالتبرع الإضافي الذي قدمته الكويت بقيمة مليوني دولار أميركي يوم الأحد الماضي.



وقالت الوكالة في بيان صحافي أمس إن سفير الكويت في الأردن والمحال لفلسطين عزيز الديحاني سلم الشيك الخاص بالتبرع لمديرة العلاقات الخارجية بالإنابة تمارا الرفاعي في مقر سفارة الكويت في عمان.



ونقل البيان عن الديحاني قوله «إن هذا التبرع من حكومة الكويت يهدف إلى تعزيز أنشطة وبرامج الأونروا في المنطقة لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين، وهو يأتي تماشيا مع التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية العليا وبتوجيهات من الحكومة الكويتية تأكيدا على موقف الكويت «الثابت» من دعم القضية الفلسطينية والالتزام بدعم الوضع الإنساني للاجئي فلسطين في المنطقة».



وأشاد الديحاني بدور الوكالة وجهودها في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئي فلسطين في أقاليم عملياتها، مشيرا الى تأكيد الكويت على جهود منظمات الأمم المتحدة والتعاون معها بشكل بناء من أجل تحقيق أهداف التنمية للمجتمعات.



وأوضح البيان أن هذا التبرع يضاف الى آخر بقيمة 10 ملايين دولار للوكالة لعام 2022 دعما لميزانيتها البرامجية الأساسية للخدمات الأساسية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية.



من جهتها، قالت الرفاعي «بهذا التبرع الإضافي تظهر الكويت للاجئي فلسطين أن دعمها طويل الأمد لايزال قويا».



وأضافت بحسب البيان أن «الأونروا ممتنة حقا للكويت حكومة وشعبا على كرمهم وتضامنهم»، مشددة على أن هذا التبرع الإضافي موضع ترحيب والذي يأتي في وقت تواجه فيه أزمات مالية الآن، وأعربت عن أملها ان يعمل على تشجيع الشركاء الآخرين على التقدم بالتبرع.



وذكرت الوكالة الدولية في بيانها أن الكويت شريك مهم لـ «اونروا» وللاجئين الفلسطينيين مشيرة إلى انه ومنذ عام 2000 اقتربت التبرعات التي قدمتها للوكالة من 215 مليون دولار اشتملت على 65 مليون دولار لعمليات الأونروا الطارئة في سورية.



وتابع البيان أن «هذا الدعم الحيوي من حكومة الكويت والمنظمات التي تتخذ من الكويت مقرا لها مثل المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهلال الأحمر الكويتي يمكن اونروا من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 5.8 ملايين لاجئ من فلسطين في كل أرجاء الشرق الأوسط».