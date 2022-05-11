تم في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف أمس، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك لإنشاء إطار للتعاون بين الأطراف على مدى 5 سنوات بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة والبلدان التي ينشط فيها الصندوق والاتحاد الدولي وجمعية الهلال الأحمر.



ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأمين العام جاغان تشاباجين، ونيابة عن جمعية الهلال الأحمر الأمين العام مها البرجس، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام مروان الغانم.



ومن المؤمل أن ينصب تعاون الأطراف على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها والتي تشمل على سبيل المثال، تبادل المعلومات وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من تجارب وموارد وخبرات كل طرف، بما في ذلك تبادل المعلومات عن المشاريع والبرامج المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.