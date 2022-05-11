اعتمد مجلس إدارة شركة العيد للأغذية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2022، والذي أشار الى ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 67.21% حيث بلغت 4.03 فلوس مقارنة 2.41 فلس في الربع الأول من عام 2021 الماضي.



وكشف التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 50.04% حيث بلغت 6.6 ملايين دينار، مقارنة 4.4 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2021، كما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 67.21% وبلغ 583.5 ألف دينار في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2022 مقارنة بـ 348.9 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 9.23% حيث بلغت 21.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 19.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري أكد حرص الشركة على تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها وعملائها، لافتا الى أن التقدم الملحوظ في العمليات التشغيلية للشركة الذي اقترن بإطلاق استراتيجية التوسع Goals_25 في نهاية الربع الأول من العام الحالي سيعزز جهودها لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها في المدن التجارية المؤثرة بمنطقة الخليج، ما سينعكس على موقع العيد في قائمة الشركات الرائدة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.