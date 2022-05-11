بيروت - عامر زين الدين



حث المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى في اجتماع عقده في دار الطائفة في بيروت، على «المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية المقبلة، من اجل المحافظة على الحضور الوطني الفاعل، والمساهمة بتحديد توجهات البلاد ومنع المزيد من سياسات الانهيار، وترسيخ ميزات لبنان في التنوع والحرية والديموقراطية.

وفي العمل بتوصيات مشيخة العقل وبتوجيهات المشايخ الاجلاء في التزام الانضباط والأخلاقية العالية والاحترام المتبادل»، ودعا المجلس الى «أداء الواجب الانتخابي بعيدا عن التشنج والتحدي بين الأهل وأبناء المنطقة الواحدة».



ونوه المجلس المذهبي «بإجراء المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي الذي تمثل باقتراع المغتربين وما يعنيه ذلك من تأكيد الانتماء الوطني»، ودعا «الناخبين عامة والموحدين الدروز خاصة، إلى الإقبال على هذا الاستحقاق المهم في 15 مايو، كحق وواجب وطني يحتم المشاركة دون تردد، لحفظ الوطن صونا للوجود والحقوق والكرامة».