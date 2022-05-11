التقى وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى امس مع وزير الطاقة الإيراني علي اكبر محرابيان في طهران امس حيث ناقشا أزمة الكهرباء في لبنان.



واستغرق الوزيران في لقائهما وقتا طويلا حيث استعرضا وفندا ما يمكن لإيران ان تقدمه للبنان لمعالجة هذه الأزمة معالجة نهائية وفعالة يستغرق تنفيذها أشهرا معدودة.



وأكد مرتضى أن «القوى السياسية الأساسية في لبنان، وفي طليعتها الثنائي الوطني، لن تألو جهدا في معالجة أزمة الكهرباء وفي إزالة هذا العبء عن كاهل اللبنانيين وهو عبء ينغص حياتهم ويمس بكرامتهم، فضلا عن انه يمثل أحد أهم معوقات نمو الاقتصاد اللبناني وانتعاشه».



وقال: «لن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص على لبنان واللبنانيين، والتراخي في التصدي لهذه الأزمة سيتم التعامل معه على انه فعل متعمد يهدف إلى التنغيص على اللبنانيين عقابا لهم على صمودهم وإبائهم وانتصارهم لقضايا الحق».



بدوره، أكد الوزير محرابيان أن «لبنان لن يترك وحيدا في مواجهة أزماته ومنها أزمة الكهرباء فهو وشعبه رفعا رؤوس الشعوب الحرة وواجبنا الوقوف إلى جانبهما وتقديم كل الدعم اللازم لهما وان ايران سبق لها وقدمت عروضا متكاملة لكن مع الأسف لم يأخذ بها الجانب اللبناني».