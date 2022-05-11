محمد الجلاهمة



وجه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد قبازرد، بإحالة 3 تجار مخدرات إلى النيابة العامة بعد إنهاء التحقيقات معهم وتحديدهم كيفية دخول المخدرات التي ضبطت بحوزتهم، على ان يرفق في محضر الإحالة 10 آلاف حبة لاريكا و7 كيلو من بودرة اللاريكا.

واستنادا الى مصدر أمني، فإن معلومة وردت الى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اتجار شخص خليجي في المواد المخدرة وعليه تم التواصل مع النيابة العامة واستصدار إذن نيابي، ولدى حضور المتهم لتسليم 1000 حبة لاريكا الى مصدر المباحث وبمجرد تسلمه المبلغ المرقم من قبل النيابة جرى ضبطه.

وأضاف المصدر: أخضع الخليجي للتحقيق، حيث أرشد عن شريكيه في الاتجار بالمواد المخدرة، وهما من غير محددي الجنسية، واعترف المتهمون بإخفاء المخدرات في جاخور بمنطقة كبد ليتم الانتقال الى الجاخور ومصادرة كامل المضبوطات من المواد المخدرة وكبسولات خام تستخدم في تعبئة البودرة وأجهزة تغليف.