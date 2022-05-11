سفير الاتحاد الأوروبي: الكويت صديق مقرب وموثوق في وقت يزداد فيه عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم وسنستمر في تعزيز وتنويع تعاوننا لسنوات عديدة مقبلة



أسامة دياب



قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين، إن الخطوة الأولى من إجراءات إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن) بدأت وستلحقها خطوات أخرى للوصول إلى اتفاق يشمل الإعفاء.



وأضاف السفير الهين في تصريح صحافي خلال مشاركته في احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت بمناسبة (اليوم الأوروبي): «نحن متفائلون جدا في هذا الشأن وتلك خطوة مبدئية وبحاجة إلى إلحاقها بعدد من الخطوات لحين الوصول إلى اتفاق يشمل هذا الإعفاء».



وأوضح ان هذه الخطوات ستستغرق بعض الوقت، و‏الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية لن تألو جهدا في دعم خطوات إجراءات الإعفاء وتعمل بجد واجتهاد من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. وأكد ان موافقة المفوضية الأوروبية خطوة تدل على مدى ‏متانة العلاقات والتعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي في كافة الأصعدة، مشيدا بالخطوات الإيجابية «الكبيرة» التي شهدتها العلاقات بين الجانبين ‏في الفترات القصيرة الماضية.



وقال: «ونحن متفائلون وهذه الخطوة قد تستغرق وقتا ونحن نعمل باجتهاد للوصول إلى الخطوات النهائية».



وأوضح أن لقاءاته مع سفراء الاتحاد الأوروبي لم تنقطع ومستمرة وعلى مدار الساعة ونسعى جميعا لتطوير العلاقة فيما بيننا».



وأشار الهين إلى أن وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ونائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري قاما بجولات متعددة إلى الاتحاد الأوروبي والتقيا عددا كبيرا ‏من المسؤولين، مبينا انه التقى بصفته مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا بعدد كبير من السفراء الأوروبيين وكان الاهتمام المشترك هو كيفية التعاون في مختلف الأصعدة لتدعيم هذه العلاقات المتميزة.



وقال ان اللقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين مستمرة و«نسعى جميعا ‏لتطوير العلاقات بين الكويت وجميع دول الاتحاد الأوروبي»، لاسيما ان هناك تطابقا في كثير من وجهات النظر ‏والتوجهات الدولية بين الجانبين، ويجري حاليا الإعداد لزيارات متبادلة بين الجانبين، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي.



من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور أن العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا ان ما يعزز ذلك إقرار الاتحاد الأوروبي بالشراكة القوية عبر الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بإعفاء المواطنين الكويتيين من متطلبات تأشيرة الشنغن.



وأفاد تودور بأن من صور قوة العلاقة الثنائية زيارة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية جوزيب بوريل للكويت في مارس الماضي، مبينا أنها أول زيارة على هذا المستوى منذ تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.



وذكر ان تلك الزيارة تضمنت إجراء محادثات ممتازة عن آفاق تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن امتنانه لسمو ولي العهد على دعمه القوي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت.



وأعرب عن تقديره للزيارة التي كانت في وقت سابق من هذا العام لوزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الى بروكسل.



وأكد أهمية البناء على الإنجازات المشتركة من خلال تعزيز التعاون على جميع المستويات وفي كل المجالات مع إعطاء الأولوية للصحة والأمن الغذائي والتعليم والتحول الرقمي.



كما أكد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة الكويتية في المنطقة، مشيرا الى الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الكويت لتطوير أشكال جديدة من التعاون وبناء شراكة أقوى مع دول الخليج فيما يتعلق بالعديد من القضايا وبما في ذلك الأمن الإقليمي.



وقال تودور: «بالنسبة للاتحاد الأوروبي الكويت هي صديق مقرب وموثوق في هذه الأوقات التي يزداد فيها عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم وأنا مقتنع بأننا سوف نستمر في تعزيز وتنويع تعاونننا لسنوات عديدة مقبلة».



السفير الإسباني: الحضور الكبير يعكس الاهتمام الكبير بأوروبا وثقافتها

أسامة دياب



قال السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار إن إسبانيا، وهي دولة ملتزمة بشدة بقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي، وتأمل في مواصلة العمل اليومي لتقوية العلاقة المهمة للغاية بين الاتحاد الأوروبي والكويت لصالح كلا الشعبين.



وأعرب عن امتنانه للسلطات وجميع الأصدقاء الكويتيين الذين شاركوا في يوم أوروبا لزيارة جناحنا، حيث تمكنوا من تجربة بعض من أفضل المنتجات والتعرف على المعالم الجذابة والسياحية الإسبانية، مؤكدا عمق أواصر الصداقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والكويت وشعبها.



ولفت الى أن زيارة مئات الأشخاص حديقة الشهيد وحضورهم الاحتفال يدل على الاهتمام الكبير بأوروبا والثقافة الأوروبية، فضلا عن ثراء وتنوع الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «لقد كانت أمسية ناجحة للغاية أتيحت خلالها الفرصة للكويتيين والمقيمين، بما في ذلك الجالية الإسبانية، للاحتفال والمشاركة معا بمناسبة التاسع من مايو، وهو التاريخ الذي يمثل بداية المشروع الأوروبي.



السفير الأوكراني: أوروبا شريك موثوق به وداعم كبير لأوكرانيا

أسامة دياب



قال السفير الأوكراني لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا إنه «منذ قيام روسيا بغزو واسع النطاق لأوكرانيا، أثبتت أوروبا أنها شريك موثوق به وداعم كبير لأوكرانيا».



وأضاف بالانوتسا إن: «الشعب الأوكراني ممتن لموقف أوروبا الثابت فيما يتعلق باستقلال أوكرانيا وحريتها، مشيرا إلى أن سفارة أوكرانيا في الكويت تتمتع أيضا بمستوى عال من الدعم المقدم من أصدقائنا الأوروبيين».



وأشاد بدعم الكويت لأوكرانيا في الأوقات الصعبة التي تمر بها بلاده، لافتا الى أن الكويت أظهرت كرمها النبيل من خلال تقديم المساعدات المالية والإنسانية لأوكرانيا، وكذلك التعبير عن موقفها الثابت في دعم أوكرانيا على المستوى الدولي، قائلا: «نحن أقوى معا، واليوم جعلنا أوكرانيا أقرب إلى يوم النصر على الشر».