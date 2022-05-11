نفذت قوات التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، مستهدفة أحد منازل المطلوبين بالقرب من معمل السجاد بريف دير الزور الشرقي.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات التحالف الدولي نفذت، بالتعاون مع قوات سورية الديموقراطية (قسد) الكردية، عملية الإنزال وجرت محاصرة منزل هناك وتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت بمنع خروج أي شخص في المنطقة خارج المنزل.



وقالت شبكة «صوت دير الزور» المحلية عبر فيسبوك إن القوات التي نفذت العملية فجر أمس، فيما قالت شبكة «مشرق ميديا» قالت عبر تليغرام، إن المنزل يقيم فيه نازحون من مدينة الميادين التي تسيطر عليها قوات النظام شرقي محافظة دير الزور، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى استهداف منزلهم بالعملية، فيما أكد المرصد أن الذين جرى اعتقالهم لديهم ارتباطات مع ميليشيات إيران في الميادين وأضاف أن «قسد» لديها معلومات بأن هناك خلايا تابعة لإيران تنشط ضمن مناطقها وتريد أن تستهدف القوات الأميركية والميليشيات الكردية تحت ذريعة خلايا تنظيم داعش، على حد قول المرصد.



ونشرت شبكة «مراسل الشرقية» تسجيلا مصورا يظهر صوت طائرة مروحية ليلا في مدينة الشحيل شرقي دير الزور.



وبحسب الشبكة، فإن عمليات الإنزال تزامنت مع استهداف قوات التحالف نقاطا في مدينة الشحيل بالرشاشات الثقيلة من المروحية.