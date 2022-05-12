مبارك الخالدي



يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ضيفا مساء اليوم على نظيره الكويت في مباراة ودية ضمن تحضيراتهما لخوض بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



والمباراة تجربة مفيدة لـ «الأبيض» و«الأخضر» للوقوف على قدراتهما الفنية قبل خوض غمار البطولة الآسيوية، إذ من المقرر أن تغادر بعثة «الأبيض» الأحد المقبل إلى سلطنة عمان حيث تستضيف منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جوار الكويت فرق السيب العماني وجبله السوري والأنصار اللبناني، بينما يستضيف العربي منافسات مجموعته الثانية التي تضم فرق الرفاع البحريني وظفار العماني وشباب الخليل الفلسطيني.



وسيسعى الجهازان الفنيان للفريقين اليوم لتحقيق الفائدة الفنية المرجوة من اللقاء قبل اختيار القائمة النهائية لكل منهما للمشاركة في دوري المجموعات من البطولة.