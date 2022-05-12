القاهرة - سامي عبدالفتاح



نجح إنبي في إيقاف قطار انتصارات الزمالك بالدوري المصري بالفوز عليه 2-0 ضمن الجولة الـ 18، لتكون الخسارة الثالثة له هذا الموسم والأولى تحت قيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا بعد 3 انتصارات معه، وبذلك توقف رصيد الفارس الأبيض عند 41 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الفريق البترولي رصيده الى 23 نقطة بالمركز التاسع.

وأصبح إنبي بقيادة مدربه القدير حلمي طولان (ابن الزمالك) عقدة حقيقية أمام الزمالك، حيث حقق فوزه السادس على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، علما أن آخر فوز لإنبي على الزمالك كان بالدور الأول من موسم 2019-2020.



وتعليقا على الهزيمة الثالثة للزمالك في الدوري على ملعب ستاد القاهرة، قال رئيس النادي مرتضى منصور إن ما يحدث للفريق في ستاد القاهرة شيء غير طبيعي، فالفريق لم يفز في آخر 4 مباريات لعبها على هذا الملعب ولم يحرز أهدافا أيضا (خسر من انبي وتعادل سلبا مع فاركو كما خسر في أبطال أفريقيا 0-1 من الوداد المغربي وتعادل سلبا مع ساجرادا الأنغولي)، مؤكدا أنه يفكر في نقل مباريات الفريق من ستاد القاهرة. وفي مباراة ثانية، فاز سيراميكا على الجونة 3-2 في مباراة كبيرة ومثيرة.