بيروت - ناجي شربل



تستعيد الحركة الرياضية اللبنانية نشاطها الأحد المقبل الموافق 15 مايو، أي بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية، التي قرر بموجبها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي تعليق الأنشطة الرياضية وحظر إقامة المباريات، إذ من المقرر أن تنطلق مباريات المربع الذهبي «فاينال فور» من بطولة كرة السلة لأندية الدرجة الأولى، اعتبارا من الأربعاء 18 مايو إلى 5 يونيو، في حين تختتم المرحلة الأخيرة من بطولة كرة القدم، خصوصا تلك الخاصة بفرق الهبوط في 17 الجاري وأبرزها مباراة الحكمة والصفاء على «حزام النجاة» للبقاء في الدرجة الأولى، فيما تم ترحيل المباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان بين الأنصار حامل اللقب الموسم الماضي وغريمه التقليدي النجمة الى 11 يونيو، لانشغال الفريقين بخوض مبارياتهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



هذا، وتتواصل استعدادات فرق كرة السلة وكرة القدم لختام الموسم، لكنها بوتيرة أكبر في السلة، لاسيما بين رباعي نصف النهائي: الرياضي بيروت (حامل اللقب) ودينامو بيروت طرفي المواجهة الأولى، وبيروت فيرست كلوب والحكمة بيروت في ثانية نصف النهائي، بينما يكاد المشهد ينحصر في كرة القدم بين مباراة الحكمة والصفاء ونهائي كأس لبنان، الى مراسم تتويج العهد بلقبه الثامن الذي عادل به رقم النجمة.