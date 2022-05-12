أكد المشاركون في مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك الـ 11 أمس أهمية التخطيط العمراني للمدن والمبني على قواعد بيانات جغرافية لمواجهة التحديات التي تواجه صناع القرار في وضع ركائز أساسية للتخطيط المكاني. واستعرض المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر الذي تستضيفه الكويت أفضل الاستخدامات العالمية لنظام المعلومات الجغرافية وأفضل ممارسات عقود النظافة والرقابة عليها والعمل التطوعي في مجال العمل البلدي.



وأكدت منيرة الجري من معهد الكويت للأبحاث العلمية أهمية دراسة تحليل نمط التنقل البشري الزماني والمكاني في المناطق الحضرية، موضحة أن حركة البشر في المناطق الحضرية أمر ضروري لمواجهة العديد من التحديات منها توقع حركة المرور وتحسين السيطرة على تفشي الأمراض والتخطيط للمدن الجديدة. من جانبه، قدم عبد الإله العتيبي من وزارة البلدية والسكان في المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان «النظام المؤسسي لإدارة الأراضي والممتلكات» تناولت آلية عمل النظام المؤسسي ومحاوره لتمكين صناع القرار من وضع ركائز أساسية للتخطيط المكاني، مستعرضا التحديات التي واجهتهم بعد وضع استراتيجية لمدة خمس سنوات لإنشاء مركز نظم معلومات جغرافي مؤسسي للوزارة للاستفادة من قدرات نظم المعلومات الجغرافية في خدمة أهداف وتطلعات الوزارة على المديين القريب والمستقبلي.



من جهتها، قدمت ميثاء النعيمي من بلدية دبي ورقة عمل بعنوان «التوأم الرقمي الجيومكاني بلدية ذكية» مستعرضة الاستراتيجية الرقمية لبلدية دبي لبناء تكنولوجيا حديثة يمكن الاعتماد عليها وذلك من خلال «التوأم الرقمي» الأول من نوعه في الإمارات. في السياق ذاته، قدمت هدى العفيفي من سلطنة عمان ورقة عمل بعنوان «المنظومة الرقمية لتصاريح الحفر لمحافظة مسقط» استعرضت خلالها الإيجابيات التي تحققت بعد تطبيق تلك المنظومة ومنها القضاء على النهج العشوائي لتصاريح الحفر.



من ناحيته، قدم عامر الحميدي من دولة قطر ورقة عمل بعنوان «تقنيات نظم المعلومات الجغرافية - مشروع عنواني» أشار خلالها إلى العوامل التي أدت الى تميز نظم المعلومات الجغرافية في قطر كمرجع تقني ومزود لقواعد البيانات الأساسية والتراخيص والدعم الفني للوزارات. بدورها، استعرضت منيرة المانع من إدارة المساحة في البلدية استخدامات نظم المعلومات الجغرافية وتوظيفها في البلدية وخطوات التحول الرقمي للخرائط وأنواع البيانات في إدارة المساحة وتحويل المخططات المساحية الورقية إلى طبقات معلوماتية في برامج نظم المعلومات الجغرافية.



هذا، ويختتم المؤتمر أعماله اليوم بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة في العمل البلدي المشترك.