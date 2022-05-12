استهدف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف المدفعية أمس، عدة مواقع للقوات السورية وميليشيات إيران و«حزب الله» اللبناني في ريف القنيطرة.



وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، عن قصف صاروخي نفذته إسرائيل على محيط بلدة حضر في ريف القنيطرة.



وذكرت «سانا» عبر حسابها في موقع «تويتر»، أن الأضرار الناجمة عن القصف اقتصرت على الماديات، من دون ذكر أي تفاصيل عن المواقع المستهدفة.



ونقل موقع تلفزيون «سورية» عن مصادر أن إسرائيل استهدفت أولا منطقة «قرص النفل» غربي بلدة حضر، وهي نقطة رصد لـ «حزب الله» والقوات السورية في المنطقة.



وأضافت المصادر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذائف مدفعية من دبابة «ميركافا»، نقاط رصد ومستودع ذخيرة لـ «اللواء 90» في بلدة جباتا الخشب.



كذلك استهدفت بقذائف مدفعية وصاروخية، مواقع ونقاطا لـ «حزب الله» في جباتا الخشب أيضا، وقد أشارت المصادر إلى إصابة 3 عناصر، مرجحة أنهم من الميليشيا.



وبحسب المصادر، فإن الاستهداف جاء بعد إلقاء الاحتلال الإسرائيلي منشورات فوق المناطق الحدودية مع الجولان السوري المحتل، يحذر المدنيين ويطالبهم بالابتعاد عن النقاط الحدودية، كما يحذر عناصر الجيش السوري من الانخراط مع ميليشيات إيران جنوبي سورية.



بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 11 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.