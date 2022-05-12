عبدالحميد الخطيب



بنجاح كبير تستمر مسرحية «ABCD 3» في تقديم عروضها للجمهور على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، وهي كتابة: عبدالرحمن العقل، إخراج: محمد راشد الحملي، بطولة: عبدالرحمن العقل، سماح، أحلام حسن، شعبان عباس، سلطان الرميان، سدين الزيادي، سالم المفتاح، أرين الزيادي، وغيرهم.



وفي هذا الصدد، قال النجم القدير عبدالرحمن العقل في تصريح لـ «الأنباء»: الحمد لله «ABCD 3» تواصل النجاح وسط إقبال جماهيري كبير، والعروض مستمرة في عيد الأضحى المبارك، مستدركا: هذا النجاح نتيجة مجموعة من العوامل التي تتراص ليخرج العمل في أفضل صورة ممكنة، ومنها الممثلون الذين يكونون فريقا متجانسا وعلى قلب واحد ويبذلون مجهودا لنظهر بهذا الشكل المشرف، وكذلك القيم التربوية والرسائل المهمة التي نوجهها للصغار والعائلة، ناهيكم عن الإخراج ورؤية محمد الحملي المتميزة التي تضم إبهارا سمعيا وبصريا مختلفا.



وأردف أبوخالد: غرس القيم التربوية ومبادئ الأخلاق في أبنائنا موضوع مهم جدا، ومسرح الطفل يعد مدرسة من خلالها نقدم هذه القيم والمبادئ بطريقة محببة للصغار، وهذا ما تركز عليه مسرحية «ABCD 3» والتي تزخر في جزئها الثالث بالعديد من المفاجآت خلال رحلة إلى عالم المرح والمعرفة، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا بالطرق الصحيحة التي تساعد الطفل في الدراسة والبحث عن المعلومة وتعلم لغات أخرى.



جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسرحية «ABCD» تم تقديمه عام 1998 وكان من بطولة: عبدالرحمن العقل، سماح، شعبان عباس، شجون، جاسم عباس، أحمد الشمري، جليل حسين، وغيرهم، أما الجزء الثاني فقدم عام 2003 من بطولة: عبدالرحمن العقل، محمد جابر، جاسم عباس، عبير أحمد، نسرين أحمد، وآخرين.