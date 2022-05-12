دلال العياف



صاحبة الصوت الشجي ورائعة من روائع الفن والطرب الأصيل الممزوج بالرقي الموسيقي الطربي الأصيل الفنانة المصرية أنغام، تأتي من «أم الدنيا» الى الكويت ليصدح صوتها الدافئ عبر أرجاء مسرح أرض المعارض، حيث تحيي حفلا كعادتها غير اعتيادي، فنجاحها لا متناه، فهي تجيد التواصل مع جمهورها في الكويت بعمق المشاعر التي تترجم من خلال طبقات صوتها الساحرة التي تجعل كل من يسمعها وينصت لها يهيم ويسافر حول الدنيا.



أنغام فنانة شاملة قدمت لهجات كثيرة وأبدعت بالخليجي بشكل خاص، وأحبها جمهورها الخليجي، خصوصا في الكويت التي عشقها أهلها، وفي كل مرة تزورنا في الكويت الحبيبة يتكاثر محبوها بشكل ملحوظ، فهي لها جمهور غفير متواصل معها حسيا ولا يترك لها حفلا إلا ويتواجد فيه.



تعاون أنغام مع المنتج عبدالعزيز الزيدي ليس الأول، وهناك نجاحات مرتبطة به في مهرجان «ليلة عمر»، وسوف يشاركها في إحياء الحفل الذي سيقام على خشبة مسرح أرض المعارض (معرض الكويت الدولي) اليوم الخميس، النجم الشاب فؤاد عبدالواحد الذي أتى صوته من بلاد اليمن الولادة للأصوات القوية ذات المتانة الشبيهة بجبالها الشامخة.



وفي اليوم التالي (الجمعة) تضع الفنانة القديرة أصالة أقدامها على أراض الكويت لتحيي حفلا تتواصل فيه مع جمهورها الغفير ومحبيها من أهل الكويت وباقي الجاليات الموجودة على أرضها الطيبة، وبحنجرتها الذهبية والكاريزما التي تمتلكها والتي تؤهلها لدخول مباشر إلى قلوب جماهيرها دون طرق الأبواب، وستشاركها نبعة الريحان سليلة بلاد الرافدين رحمة رياض لتصدح بصوتها غدا الجمعة في مسرح أرض المعارض أيضا.