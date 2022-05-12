ضمن إطار خططها الاستراتيجية الطامحة إلى تحقيق أكبر مساهمة تنموية ممكنة في التطوير العمراني للمدن الجديدة، والمشاركة الفعالة في تحقيق التنويع الاقتصادي في البلاد وبلوغ رؤية «كويت الجديدة 2035»، أعلنت «أسيكو للصناعات» عن رعايتها لمعرض «البناء: بيتك»، والمشاركة الفعلية فيه من خلال إقامة جناح خاص لها داخل صالة المعرض (E-F)، المقام في أرض المعارض ـ التابع لمعرض الكويت الدولي (KIF) من الفترة بين 9-14 مايو 2022.



وباعتباره أحد القطاعات الرئيسية والحيوية لـ «أسيكو للصناعات»، والمتخصص في تصميم وإنجاز مشاريع السكن الخاص في الكويت بأرقى مستويات الجودة، يرأس قطاع «أسيكو البيوت» مشاركة المجموعة في المعرض من خلال عرض أبرز خدماته الاستشارية والإنشائية المتكاملة لزوار الجناح، والتي يقدمها عبر نافذة واحدة تشتمل على أعمال التصميم المعماري والإنشائي وتخليص المعاملات الحكومية، إضافة إلى أعمال التنفيذ ومقاولة المنشأ والتشطيب الكامل، مع توفير كافة مواد البناء اللازمة من تصنيع «أسيكو للصناعات».



وفي تصريح متصل من يوسف العبيدان، مدير المبيعات في «أسيكو للصناعات»، حول رعاية الشركة لمعرض «البناء: بيتك»، قال: تشكل مثل هذه الفعاليات فرصا هامة لنا حتى نساهم قدر الإمكان في دعم القطاع الصناعي والإنشائي والتوعية بجودة المنتج الوطني على نطاق واسع، ذلك بالإضافة إلى عرض آخر ما توصلت إليه صناعة البناء والتشييد، بمجالاتها الواسعة والمختلفة وتطبيقاتها الجديدة، والتي تحرص الشركة على مواكبتها وتوظيفها من أجل تقديم أحدث الخدمات الهندسية وأفضل المنتجات الإنشائية لعملائها في الكويت والخليج العربي.



مشيرا إلى استعداد «أسيكو للصناعات» وجهوزية قطاعاتها من خلال مشاركتها في المعرض لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في بناء منازلهم في كافة أنحاء الكويت، بما في ذلك المدن الجديدة، التي استكملت معظم أعمالها وإجراءات تسليم أذونات البناء فيها للسكان، مثل مدينة المطلاع، حيث أفاد العبيدان بأن الشركة قادرة على استيعاب وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها المتكاملة للبناء، شاملة الخرسانة الخلوية الصديقة للبيئة، والإسمنت البورتلاندي بأنواعه، والخرسانة الجاهزة الرطبة والجافة، والبلاط المتداخل والكربستون، وكذلك على خدماتها الاستشارية والتنفيذية وعلى نظم البناء الحديثة والحصرية التي تقدمها، منوها إلى اعتماد معظم مواد البناء من «أسيكو» كمواد مدعومة للمواطنين من عملاء السكن الخاص.