عقدت شركة التقدم التكنولوجي، المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية والبيئية الشاملة للقطاعين العام والخاص، جمعيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد وعلى جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال.



وعقدت الجمعية برئاسة فؤاد محمد ثنيان الغانم، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أنه مع بداية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي شهدتها الكويت ودول العالم خلال العام 2020، أسفرت جهود الإدارة والموظفين في تنفيذ استراتيجية الشركة إلى تحقيق ارتفاع في الأرباح.



وحققت الشركة في العام 2021 أرباحا صافية بلغت 5.3 ملايين دينار، بارتفاع بنسبة 33.6% عن العام 2020 والتي بلغت 3.97 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 35.33 فلس للسهم مقابل 26.45 فلس للسهم في عام 2020.



وبلغ إجمالي الإيرادات 142.3 مليون دينار مقابل 142.9 مليون دينار في العام 2020. فيما بلغت الإيرادات المتكررة والتي تشمل الصيانة والمواد الاستهلاكية، والتي تمثل 68.8% من إجمالي الإيرادات، مبلغا وقدره 97.9 مليون دينار بارتفاع بنسبة 11.9% مقارنة بالعام الماضي. من جهة أخرى، تراجعت إيرادات المشاريع إلى 44.4 مليون دينار، بانخفاض قدره 19.9% مقارنة بالعام الماضي بسبب تمديد الجدول الزمني لتسليم المشاريع جراء جائحة كورونا.



وقد تأثرت البيانات المالية إيجابا بانخفاض أعباء التمويل بمقدار 29% حيث بلغت 5.6 ملايين دينار في العام 2021 نتيجة انخفاض الفوائد.



وأضاف الغانم: نعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي ستساهم بنمو كبير في الشركة خلال عامي 2022 و2023 حيث ستزيد هذه المشاريع ليس فقط من تعزيز قدرتنا التنافسية طويلة المدى في تحقيق حصة سوقية كبيرة مستدامة فحسب، بل ستساهم في سرعة النمو خلال السنوات القادمة.



وقال غسان مملوك الرئيس التنفيذي: إن استمرار الشركة في تحقيق النمو في الإيرادات المتكررة لهو دليل على فعالية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة والتزامها ومتانة علاقاتها مع شركات الرعاية الصحية في العالم لضمان استمرارية توريد مجموعة كبيرة من هذه المستلزمات للسوق المحلي وبأسعار تنافسية. فقد شهد العالم طلبا متزايدا على عدد كبير من مستلزمات القطاع الصحي مقابل شح في الكميات المعروضة من الشركات العالمية للتصدير للإيفاء بمتطلبات أسواقها المحلية.



وأضاف: كان لاستثمار الشركة في حصة 26.77% من رأسمال شركة المركز الطبي الكويتي القابضة، كجزء من استراتيجيتها التوسعية في المجال الصحي الواعد والمتميز، تأثيرا مرحليا على أداء العام. وشهدنا خلال العام 2021 نموا ملحوظا في إيرادات الشركة مع انخفاض كبير في الخسائر المحققة نتيجة لتشغيل مستشفى الكويت ومن المتوقع أن يبدأ هذا الاستثمار بالتأثير إيجابا على أداء الشركة خلال الأعوام القادمة.



يذكر أن شركة التقدم التكنولوجي تعتبر من كبرى الشركات العاملة في مجال توريد المعدات الطبية وصيانتها وتوريد قطع الغيار والمستلزمات الطبية بالكويت. وتتمتع الشركة بملاءة مالية وعلاقات تجارية متينة مع كبرى الشركات العالمية تمتد لأكثر من 41 عاما.