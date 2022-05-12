طالب الاتحاد العام للصحافيين العرب بتحقيق دولي يحضره وفد من الاتحاد للكشف عن ملابسات الجريمة المروعة التي أودت بحياة الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.



ودان الاتحاد في بيان صادر عنه بشدة جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والتي نتج عنها استشهاد الصحافية أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال واستشهادها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة في الرأس.



وأضاف أن أبوعاقلة كانت تقوم بواجبها الصحافي في تغطية الأحداث بمدينة (جنين) ومخيمها وكانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وحمل الاتحاد حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه «الجريمة البشعة» بحق حرية الصحافة في الوقت الذي يحيي العالم وكل الزملاء الصحافيين اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم حرية الصحافة العربية.



وأعرب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحافيين الفلسطينيين في إدانة هذه الجريمة من جانب الاحتلال الصهيوني مطالبا كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء ومحاكمة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.