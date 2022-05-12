استنكرت القوى السياسية الكويتية الانتهاكات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق مسرى النبي صلى الله عليه وسلم والشعب الفلسطيني المظلوم.



وقالت، في بيان لها امس، إن الجرائم الإنسانية التي يقوم بها هذا الكيان الغاصب تخرق جميع الأعراف والمعاهدات الدولية، فضلا عن انتهاكها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، ناهيك عن كل المواثيق الدولية الصادرة عن المنظمات الإنسانية والحقوقية.

وأضافت أن عمليات التصفية العنصرية والتطهير العرقي والاغتيالات والاستيلاء على الأراضي، علاوة على ممارسات القمع والطرد والسجن وهدم المنازل وتشريد الأبرياء إنما ترقى لمستوى الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي، ما يتعين على المجتمع الدولي إيقاف هذه الأعمال وإصدار العقوبات الدولية على كل من يقوم بها أو يساندها بشكل مباشر أو غير مباشر.



وأعربت عن إدانتها لحالة السكوت المريب من قبل المنظمات الدولية والدول التي طالما تبجحت بشعارات الحقوق الإنسانية وحرية حق المصير، وقالت إن هذا السكوت إنما ينم عن تواطؤ مريب مع المجرمين الصهاينة الذين لا يتوانون في القيام بجرائمهم بصورة علنية أمام نظر المجتمع الدولي، ما يفند الادعاءات ويطيح بالشعارات المخادعة التي ترفعها تلك الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وهو الأمر الذي يدعو لتزايد الإرهاب الرسمي الذي تمارسه الطغمة الصهيونية ومن يساندها ومن يتعاطف معها.



وتابعت: وعلى المستوى ذاته، تدين القوى السياسية سكوت وتواطؤ الوسائل والمؤسسات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تتغافل عن تلك الجرائم، بينما تركز على قضايا أقل أهمية أو مسائل غير مستحقة من أجل قلب الحقائق وتزويرها لصالح تشتيت الانتباه عما يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب.



وأضافت أن ترك هذا الكيان يواصل تلك الانتهاكات والاعتداءات دون رادع سيجعل يده تمتد أكثر على مقدرات الشعوب العربية والإسلامية ومقدساتها، لذلك لابد من النهوض ضده ومقاومته بكل الطرق المشروعة.



ودعا البيان كل المخلصين في أرجاء الأرض، وبوجه خاص القوى السياسية والمدنية العربية والإسلامية، إلى التصدي لاعتداءات الكيان الصهيوني من خلال مد يد العون للشعب الفلسطيني المنكوب من أجل استعادة حقوقه المشروعة في فلسطين المحتلة.



كما دعا الحكومات العربية والإسلامية وجميع دول العالم لمناصرة الشعب الفلسطيني والاحتجاج على ممارسة هذا الكيان الإجرامي والدعوة لمحاكمة رموزه في المحاكم الجنائية الدولية وإنزال أشد العقوبات المستحقة بهم.



الموقعون على البيان: (التجمع الإسلامي السلفي ـ الحركة الدستورية الإسلامية ـ المنبر الديموقراطي الكويتي ـ حركة العمل الشعبي ـ الحركة التقدمية الكويتية).