ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي طالب عددا من عمداء الكليات لمن سيتم تعيينهم من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة بضرورة إرسال طلبات حساب المعدل العام لشهادة البكالوريوس إلى الشؤون العلمية من المتقدمين على وظيفة مدرس مساعد او موجه إكلينيكي أو مدرس لغة.



وأشارت إلى ان السبب يعود في ذلك الطلب لتقييم شهادة البكالوريوس في استمارة التقييم في حال حصول المتقدم على درجة البكالوريوس من جامعة غير جامعة الكويت، لافتة إلى انه يشترط ان يتم تزويد الشؤون العلمية بكل من كشف الدرجات كاملا وواضحا لشهادة البكالوريوس يوضح فيه جميع السنوات الدراسية، بما لا تقل عن 3 سنوات دراسية لحملة شهادة البكالوريوس، ومعادلة التعليم العالي (إن وجد) مع كشف درجات المواد المحولة (إن وجد) بالإضافة إلى سلم درجات الجامعة.