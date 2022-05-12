أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عودة نظام الدراسة حضوريا في كل الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية للفصل الدراسي التدريبي الصيفي المقبل 2021/2022.



وقال المدير العام للهيئة بالإنابة د.جاسم الأنصاري في تصريح صحافي إن عودة نظام الدراسة حضوريا جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بعودة الحياة الطبيعية في كل مؤسسات الدولة وبعد الاطلاع على مدى جهوزية الخدمات في الكليات والمعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسي الصيفي 2021/2022. وبين أن اللجنة التنفيذية بالهيئة أقرت في اجتماعها عودة جميع الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي لمقاعد الدراسة حضوريا مع إلغاء كل الضوابط التي فرضت خلال الفصول الدراسية الماضية بسبب جائحة كورونا.



وثمن الأنصاري الجهود المبذولة من قبل عمداء الكليات ومدراء المعاهد في تسهيل العودة الآمنة لجميع الطلبة والطالبات الملتحقين بالفصل الصيفي.