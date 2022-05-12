سعود عبدالعزيز



أحال مدير عام مديرية أمن الأحمدي اللواء صالح مطر الى إدارة الإبعاد الإداري 5 وافدين من الجنسية البنغلاديشية على خلفية ضبطهم يديرون مصنعا للخمور المحلية في نطاق محافظة الأحمدي، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الخمور وأدوات التصنيع.

وقال مصدر امني ان معلومات وردت عن استغلال بيت عربي لتصنيع الخمور، وعليه انطلقت قوة من أمن الأحمدي الى المصنع ليل امس وقامت بمداهمة الوكر ومصادرة المضبوطات.

من جهة اخرى، استطاع رجال مديرية امن العاصمة والتي يرأسها اللواء عابدين العابدين من ضبط مواطنين كانا في حالية غير طبيعية، وجاء ضبط احد المتهمين عقب مطاردة ومحاولة هروب فاشلة.



وقال مصدر امني ان رجال الامن اشتبهوا في شابين داخل مركبة ولدى توقيفهما وثبوت انهما في حالة غير طبيعة تم الطلب منهما الدخول الى الدورية الا أن أحدهما هرب ركضا داخل مستوصف الدوحة وكسر باب قسم النساء ليتم تعقبه وضبطه.