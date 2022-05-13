حنان عبدالمعبود



كشف مدير مستشفى الولادة د.عمار الفضلي أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من مستشفى الولادة الجديد بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، متوقعا الانتهاء منه وتجهيزه بالكامل للافتتاح منتصف العام المقبل.



وقال الفضلي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتمريض بمستشفى الولادة أمس: حرصنا على أن نكرم الممرضين تقديرا لجهودهم خلال الفترة السابقة خاصة خلال «كورونا» لأن جهودهم كانت متميزة كثيرا، ولهذا أردنا ان نتقدم بالشكر اليهم، لافتا الى أن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح مستشفى الولادة الجديد وسيكون متميزا وسيقدم المزيد من الخدمات للمرضى.



وأضاف: مستشفى الولادة بمنطقة الصباح الطبية أكبر مستشفى للولادة كما يعد المستشفى الرئيسي بالكويت، ومعظم الحالات تكون به والانتقال للمستشفى الجديد سيتيح المجال لاستقبال الحالات بشكل أكبر وطاقة استيعابية أكثر، ولهذا نتقدم بالشكر لوزارة الصحة لما تقوم به من جهد كبير لإنشاء مستشفيات جديدة وإعادة تأهيل المستشفيات القديمة، وتوفير الأجهزة الحديثة بإمكانات عالية.



وأشار إلى أن مستشفى الولادة الجديدة يتسع لأكثر من 700 سرير ومجهز بكافة الاحتياجات من غرف عمليات وعيادات وأجنحة ومختبرات وجميع المستلزمات التي يحتاج إليها أي مستشفى عالمي، وسيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة ليواكب المستشفيات العالمية المتخصصة في الولادة ومساعدة الإنجاب وعلاجات أمراض النساء.



وفيما يختص بعمل المستشفى الجديد وإن كان القديم سيسانده أم سيتوقف، أوضح أن هذا المر يعود إلى رؤية وزارة الصحة، وفي الغالب سيكون اعتماد العمل بشكل أساسي على المستشفى الجديد، إلا أنه القرار النهائي لدى الوزارة والتي ستقرر وتبت في هذا الأمر.