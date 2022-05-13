

الست من شوال



ما حكم صيام الست من شوال؟



٭ صيامها سنة مستحبة مرغب فيها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم. فلا ينبغي للمسلم ان يفوت هذا الأجر، اجر صيام سنة كاملة.



متى وقتها؟



هل السنة في صيام الست تكون مباشرة بعد رمضان؟



٭ السنة أن يبدأ بها بعد العيد مباشرة لأنه اسبق للخير، وقد مدح الله تعالى السابقين في الخيرات ولكن لو صامها في اول الشهر او وسطه او آخره، او صامها متتابعة او متفرقة كل ذلك جائز. والله اعلم.



القضاء أولاً



هل يجوز صيامها قبل ان يقضي ما عليه من ايام من رمضان؟



٭ لابد ان يبدأ بالقضاء اولا ثم يصوم الست لظاهر الحديث، ولقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه: «إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» وإذا صام القضاء ولم يبق من شوال إلا اقل من ستة ايام فلا حرج في صيامها ولو دخل شهر ذي القعدة، وله أجرها بإذن الله والله أعلم.



لا حرج



هل يجوز جمع نية صيام الست مع يومي الاثنين والخميس أو نية أيام الليالي البيض في نية واحدة؟



٭ لا حرج في ذلك.



تهنئة بالمولود



هل يجوز تهنئة المتزوج بقول «بالرفاه والبنين»؟



٭ لا تجوز التهنئة بها؛ لأنها من تهنئة اهل الجاهلية لتفضيلهم البنين على البنات او كرههم للبنات، والسنة الدعاء للمتزوج بالبركة «بارك الله لك، وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية» ونحو ذلك والله اعلم.



تأخير الزكاة



عندي ذهب ألبسه وحال عليه الحول وليس عندي ما ازكي به من الدنانير، فهل يجوز لي ان أؤخر الزكاة؟



٭ لا يجوز تأخير الزكاة اذا وجبت لأنك ستخرجينها من نفس الذهب اذا لم يكن عندك النقد واما الذهب الذي يلبس او اعد للبس فليس فيه الزكاة في اصح قول اهل العلم، وهو مذهب الجمهور، والحديث في وجوبه لا يسلم من مقال. والله اعلم.



شرب الماء اثناء الخطبة



هل يجوز ان اشرب الماء اثناء الخطبة؟



٭ من كان حاضرا الخطبة ويستمع لها فلا يشرب الماء اثناءها الا اذا اشتد عطشه، والله أعلم.