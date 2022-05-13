شهدت أرض المعارض الدولية لليوم الخامس على التوالي تنافسا في معرض البناء «بيتك» 2022 بين الشركات المشاركة البالغ عددها 72 مشاركا مختصين في مواد البناء ومستلزماتها في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائها من رواد المعرض.



من جهتها، أشادت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بالمستوى الذي ظهر عليه المعرض وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه، معربة عن سعادتها بافتتاح دورة جديدة من دورات معرض البناء من بعد جائحة «كورونا»، ملبية طلبات واحتياجات الزوار.



وأضافت الدهيم أن المعرض ما زال يخدم شريحة من الراغبين خصوصا المواطنين الكويتيين بالإضافة إلى إتاحة الفرص للشركات والمقاولين في طرح أغلب المنتجات والمواد اللازمة لمستلزمات البناء وتعريفها محليا ودوليا، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات الأجنبية وهي فرصة جيدة للشركات للتوسع إقليميا.



وذكرت أن المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء واكسسواراتها بأسعار خاصة ومميزة ويتيح بيع البضائع بأسعار نهاية العام التنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث تستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم ومالك المجمعات والمولات التجارية والمقاولين وأصحاب شركات البناء.



وأشارت الدهيم إلى أن المشاركات في هذا المعرض تضم مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض منتجاتها مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكورات الخارجية والداخلية والأدوات الصحية والصرف الصحي والألمنيوم والزجاج والقواطع الكهربائية والنوافذ.



وأفادت بأن المعرض لقى إقبالا من قبل المشاركين والشركات والمصانع عبر مشاركتهم في المعرض، مبينة أن المعرض قام بطرح مجموعة شاملة من الحلول الفعالة والمبتكرة للبناء بالإضافة إلى طرح الخصومات من قبل الشركات المشاركة وهي تعد فرصة سانحة للمقبلين على بناء القسائم الجديدة أو للتجديد والترميم.



من جهته، قال المدير العام في شركة «برافو هومز» للمقاولات عبدالله الموسوي إن اختصاص الشركة يكمن في مجالين، الأول في التصميم كالمخطط الهندسي المعماري والإنشائي وتصميم الواجهات والتصميم الداخلي والمجال الآخر هو مجال المقاولات والبناء مثل أعمال الهيكل الأسود او على المفتاح او جميع أعمال الترميم بالإضافة الى أعمال التشطيب المختلفة.



من جهته، قال مسؤول في شركة «عربي» محمد غدار إن المعرض هذا العام شهد حضور مميزا وقمنا بتقديم عروض مميزة وخصومات حصرية على العديد من المنتجات والخدمات المختلفة والتي تتضمن معدات مياه من مضخات وسخانات وبايبات الصرف والتغذية وفلاتر ومنقيات المياه وأعمال الألمنيوم من الأبواب والشبابيك وتصميم وتوريد وتركيب أحواض السباحة والنوافير والساونا والجاكوزي وجميع معداتها وأنظمة التكييف المركزي وأجهزة تنقية الهواء بالإضافة الى أنظمة الري والترطيب بالرذاذ والمواد الخصوصية والعدد الكهربائية.



من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الابتكار» أنور العتال ان مصنع الابتكار للأبواب والشبابيك تأسس في عام 2004 ومنذ انطلاقة المصنع وهو يقدم كل ما هو جديد ومبدع للوصول الى الريادة في مجال الأبواب والشبابيك.