أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمنتزهات، إبراهيم محمد الغانم، بأن نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام الحالي أسفرت عن تحقيق صافي ربح بلغ 636 ألف دينار بربحية 3.25 فلوس للسهم مقارنة بصافي ربح بمبلغ 406.5 آلاف دينار في الربع الأول من 2021 وبربحية 2.05 فلس للسهم وبنمو بالأرباح بلغ 56.4% تقريبا.

وأضاف الغانم أن الشركة الكويتية للمنتزهات تقوم بالتوسع الجغرافي وتنويع استثماراتها العقارية، وذلك لتعزيز جودة أصولها وتنمية حقوق المساهمين ما انعكس ايجابيا على نتائج الربع الأول.