صفحة «بحري» تلتقي اليوم الغواص والحداق عبدالرحمن الحداد الذي حدثنا عن بداياته البحرية وتعلمه أساسيات الصيد، وأفضل أماكن تواجد الشعم وموسم تكاثره، وأين يتواجد الهامور وما طريقة صيده ومتى كانت بدايات دخوله الى عالم الأعماق والصيد بالمسدس البحري، وأفضل أماكن الغوص في الكويت وبماذا تمتاز جزيرة قاروه، وما أنواع الأسماك التي تتواجد في أم المرادم، كما أطلعنا الحداد على أكثر سمكة يبحث عنها الغواصون وإلى ماذا يحتاج الشخص للفوز بها، والمخاطر التي تواجه الغواص وأهم نقطة حذر منها إخوانه الغواصون أثناء ممارسة هواية الغوص ومتى يبدأ موسم الغوص ومعلومات بحرية متنوعة عن الحداق والغوص تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



في البداية قال الحداد: تولعت بحب البحر والصيد منذ الصغر وكنت أرافق أخي الأكبر الى المحادق الجنوبية والشمالية وتعلمت منه كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمة والموادع والترديع وحسبة المايات ومعرفة مواسم الأسماك وايضا تعلمت على الغوص والتشخيط والجق، وبعد اكتساب الخبرة الطيبة والوافية بدأت بمرافقة الأصدقاء الى مواقع الصيد ونتعلم بنفس الوقت من بعض يعني كل واحد يكمل الآخر.



أفضل صيد الجنوب



ويضيف: كل مكان وله متعته بالصيد وأنا شخصيا أفضل صيد الجنوب بسبب اختلاف أنواع وأحجام الأسماك مثل الشعري والبالول والفسكر والعندق، وغالبا في الجنوب تكون التيارات المائية حامية فتجد معها الأسماك القوية وهنا تكون المتعة اكبر، وأكثر ما يميز المحادق الجنوبية الهدوء بسبب بعدها عن الديرة ناهيك عن السباحة بالجزر بصراحة شيء آخر وخصوصا جزر قاروه وأم المرادم وكبّر.



الشريب للشعم والمحاياة للهامور



ويتابع: الربيع وأول يونيو هو موسم تكاثر الشعم وأفضل ييمة له في فصل الصيف الشريب ومصران الدجاج وخلال فصل الشتاء دوارته الربيان السعودي، اما بالنسبة للهامور فهو متواجد على مدار العام وأفضل اماكنه الطبعانات وطريقة صيده المحاياة على وقفة الماية، وهناك نوعان من الشعم الاصفر والازرق وتحصل الشعم الاصفر بالغزر وييمته مصران الدجاج والقراط والشعم الازرق تحصله بالرقوق وييمته الشريب بالصيف وفي الشتاء يبي الربيانة، كذلك الهامور له انواع عندك هامور القوعة والطينة وترديعته، اما الركة او علاق وكثر ما تقدر كبر له البلد وتضمن أن المحاياة ما تتحرك.



بدايات الغوص



ويقول: دخلت في عالم الغوص في سنة 2005 وتولعت فيه لأسباب كثيرة منها اكتشاف عالم الأعماق ويعطيك فرصة اكبر لاختيار نوع وحجم الاسماك التي تريدها وقد دخلت بدورات متخصصة وأول ليسن كان (اولن ووتر) والليسن الثاني (ادفانس) وبعدها تعمقت اكثر ودخلت دورة غواص تجاري.



أماكن الغوص



ويضيف: هناك أماكن كثيرة حلوة في الكويت تقدر تغوص فيها مثل جزيرة قاروه التي تمتاز بالحيّد المرجاني وصفاء الماء وتنوع الأسماك فيها وطبعا الهامور هو سيد المكان مقارنة مع باقي الاسماك، وأم المرادم ممتازة بالصيد وفيها تنوع بالأسماك وتحصّل البالول والبرطام والفسكر، وجزيرة كبر ايضا تتوافر فيها اسماك طيبة مثل الچنعدة والهامور والبالول واسماك اخرى كثيرة.



سمكة واحدة للغواصين



ويقول: هناك سمكة واحدة فقط تشكل هوسا لأغلب الغواصين لما فيها من مميزات مثل الأكشن وضربتها القوية وصيدها فيه متعة حقيقية، وتحتاج الى تكتيك معين وتأتي بمجاميع في مواسم معينة وتتوافر بأعداد كثيرة وأحجام طيبة ومعروفة بلذة طعمها ووقتها من ديسمبر ولغاية مارس وهذه السمكة هي معشوقة الغواصين «الچنعدة».



المرافق أهم شيء



ويتابع: غوص الأعمال يحتاج إلى دورات متخصصة من مدربين أكفاء لأن فيه مخاطر اذا لم تتعرف عليها قد تفقد حياتك وأخطرها (البلاك اوت) وايضا شباك الصيد الضائعة التي اعتبرها «كفن الغواص» اذا ما انتبه لها، اما بالنسبة لغوص المياه الضحلة فهو سهل ولا توجد به مخاطر لأنك بالمختصر المفيد تغوص على أعماق قليلة ما يقارب ثلاث الى اربعة أمتار من السطح وهو غوص الأسياف واهم نقطة احب ان اذكرها وهي لا تغوص إلا ومعك غواص آخر «مرافق» وهذا الأمر مع الاسف يتجاهله البعض سواء كان غوص اسياف او اعماق لأن المرافق يساعدك او تساعده اذا ما حصل اي طارئ احد.



أغسطس لغوص الأسياف



وأضاف: الغوص يكون عادة من ديسمبر ولغاية مارس في الجزر والصيد هو اسماك الدويلمي والچنعد بمنطقة الأرياق وفي الأماكن الضحلة تصيد الفسكر والشعري والبالول والهامور، وفي آخر شهر يونيو يكون الغوص بالأرياق لصيد السكن والامبر جاك والربيب والشقارة والقفدار ومن شهر اغسطس يبدأ الغوص في الأماكن الضحلة (الاسياف) مثل الزور والجليعة وبنيدر والصيد طبعا متنوع ما بين شعري وفسكر وبالول وهامور.



ختامية



واختتم الحداد قائلا: انصح اخواني الغواصين والحداقة باخذ الحيطة والحذر من الأحوال الجوية ولازم عدة السلامة والاسعافات الاولية تكون موجودة دائما بطرادك ويا جماعة حافظوا على بحرنا وهذا بيتك الثاني ولا اعتقد ان هناك شخصا عاقلا يسهم في دمار بيئته وترى بحرنا اللي فيه مكفيه من تلوث وقراقير وشباك الصيد (العديد) وأكرر وأقول لإخواني الغواصين لا تنزل إلا ومعاك مرافق، وربي يحفظ الجميع.





